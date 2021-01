Samsung Galaxy S21 Ultra: un smartphone de tous les superlatifs

Partager Facebook

Le Samsung Galaxy S21 Ultra sort le grand jeu. Pour toutes celles et tous ceux qui exigent simplement le meilleur: le système photo professionnel le plus perfectionné du marché et l’écran le plus lumineux et le plus intelligent jamais vu, réunis pour la toute première fois. Une innovation poussée à l’extrême par le S Pen (*1), qui signe ses débuts sur la série Galaxy S. Créativité et productivité ne connaissent ainsi plus aucune limite.

«Une expérience utilisateur adaptée aux modes de vie individuels. Développée pour simplifier la vie quotidienne. Conçue pour exprimer toutes les facettes de la personnalité. Voilà ce que Samsung entend par innovation significative, dont le Galaxy S21 Ultra est le parfait exemple», explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «L’époque actuelle prouve une fois de plus que la technologie fait désormais partie intégrante de notre vie. C’est pourquoi Samsung a entrepris de franchir un nouveau cap audacieux et a tout simplement repoussé les limites des smartphones – et de ce que l’on a connu jusqu’à présent.»



Samsung inaugure une nouvelle ère avec le Galaxy S21 Ultra. Ce smartphone s’inscrit dans une tradition de plusieurs décennies d’innovations révolutionnaires en matière de téléphonie mobile. Son développement répond aux exigences technologiques les plus poussées des utilisatrices et utilisateurs qui souhaitent garder en permanence le contact avec les personnes et les choses qui leur sont chères. En ce sens, le Galaxy S21 Ultra vient couronner la série Galaxy S.



Une innovation majeure pour un design audacieux

La série Galaxy S21 présente un design audacieux qui la distingue nettement des autres smartphones. Le nouveau boîtier Contour Cut de l’appareil photo s’intègre parfaitement au corps métallique et souligne par sa finesse esthétique un design affirmé. Doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces (*2), le Galaxy S21 Ultra est le plus grand des modèles de la série Galaxy S21. Il s’agit là de l’écran le plus intelligent jamais développé par Samsung. Pour la première fois, les utilisatrices et utilisateurs n’ont plus à choisir entre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un affichage Quad HD+ – avec le Galaxy S21 Ultra, ils peuvent profiter de ces deux avantages en même temps. Le taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz s’adapte au contenu affiché. Ainsi, l’image obtenue est la plus fidèle et la plus performante possible sur le plan énergétique, ce qui permet dans le même temps d’économiser la batterie. Comparé au Galaxy S20, le Galaxy S21 dispose d’un écran 25% plus lumineux (*3) et offrant une luminosité maximale de 1500 nits, la plus élevée à ce jour sur un smartphone. Avec un rapport de contraste amélioré de 50% (*4), il restitue des images d’une grande clarté – en extérieur comme en intérieur. Tout comme les Galaxy S21 et S21+, le Galaxy S21 Ultra ménage les yeux grâce à son Eye Comfort Shield (*5) spécialement conçu.



Encore plus puissant: le meilleur appareil photo de sa catégorie

Le Galaxy S21 Ultra fait preuve de fiabilité à chaque cliché. Il est doté pour cela d’un ensemble de prise de vue professionnel permettant d’obtenir des images de qualité studio impressionnantes sous différents éclairages et selon différents paramètres. Les utilisatrices et utilisateurs réalisent des vidéos et les retouchent avec les meilleurs outils à leur disposition. Exemple: les fonctionnalités basées sur l’IA permettant d’optimiser chaque prise de vue.



L’appareil photo principal à quadruple objectif (ultra grand-angle, grand-angle et double téléobjectif) est doté d’un nouveau capteur pro de 108 MP capable de prendre des photos HDR sur 12 bits. Celles-ci sont 64 fois plus riches en couleurs et présentent une gamme dynamique impressionnante (*6), trois fois plus importante. Pour la première fois dans l’histoire des smartphones Galaxy, les utilisatrices et utilisateurs pourront enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips avec l’ensemble des objectifs avant et arrière. Un simple changement de perspective est ainsi obtenu sans perte de qualité. Grâce à l’option permettant de stocker des fichiers RAW sur 12 bits (*7), aucun détail n’est perdu lors du traitement de l’image.



Le Galaxy S21 Ultra est équipé d’un zoom spatial 100 x, assisté du premier système de double téléobjectif Samsung comprenant un zoom optique 3 x et un zoom optique 10 x. Ceux-ci sont tous deux équipés d’une double photodiode (2PD) permettant d’obtenir des images d’une pureté incomparable n’importe où, de près comme de loin.



La version améliorée du Bright Night Sensor est considérée comme le développement le plus révolutionnaire de Samsung dans le domaine de la photographie en basse lumière. Grâce au mode nuit amélioré, à la réduction du bruit et à la technologie Nona-Binning 12 MP, même les prises de vue les plus difficiles – comme une pièce faiblement éclairée ou un paysage nocturne – sont rapides, faciles et d’excellente qualité.



Ultra-intelligente et ultra-rapide: la connexion aux autres appareils

Comme le veut la tradition chez Samsung, le Galaxy S21 Ultra intègre toujours plus de technologies révolutionnaires. Doté d’une bande passante ultra-large, le smartphone offre de nouvelles possibilités de connectivité, grâce auxquelles les modes d’interaction avec d’autres appareils sont radicalement transformés.



Les utilisatrices et utilisateurs attendent beaucoup du Galaxy S21 Ultra: en tant que smartphone phare de la gamme, celui-ci est destiné à hisser la liberté de création et la productivité à un niveau sans précédent. C’est pourquoi Samsung – pour la première fois dans l’histoire de la série S – propose le fameux S Pen couplé à la technologie Wacom (*8) sur la série Galaxy S21. Avec le S Pen, la créativité s’affranchit de toute limite: dessiner, prendre des notes, modifier des photos et signer des documents. Le Galaxy S21 Ultra peut s’utiliser avec le S Pen des Galaxy Note ou Galaxy Tab, ou être acheté séparément, accompagné d’un étui de protection adapté.



Dans un souci de connectivité améliorée et plus rapide, le Galaxy S21 Ultra est le premier smartphone à prendre en charge le Wi-Fi 6E (*9). Celui-ci offre une bande passante plus large et une connexion Internet quatre fois plus rapide (*10). Le streaming et le partage de contenu sont l’affaire de quelques instants. Equipé de la 5G ultra-rapide (*11) à latence ultra-faible, le Galaxy S21 Ultra affiche les temps de téléchargement vidéo les plus rapides, ainsi que la meilleure fluidité en matière de vidéoconférence et de streaming vidéo.



Il est possible d’utiliser SmartThings sur Android Auto™ (*12) pour contrôler à distance les appareils ménagers connectés. Ainsi, en se connectant à un véhicule compatible Android, on peut enclencher l’éclairage à l’entrée du jardin et régler le thermostat à la hausse avant de rentrer chez soi.



Afin d’établir une connexion fiable et permanente avec l’ensemble du réseau des appareils ménagers Samsung, le Galaxy S21 Ultra fait appel à la technologie Dual Bluetooth® qui permet de connecter sans effort plusieurs appareils et de partager la consommation d’énergie entre eux – ceci afin de préserver l’autonomie de la batterie.



Des performances et une sécurité à toute épreuve

L’appareil photo, l’écran et les fonctions de connectivité révolutionnaires du Galaxy S21 Ultra sont gérés par le chipset le plus perfectionné jamais intégré dans un appareil Galaxy. Celui-ci offre une plus grande rapidité (*13), une capacité de calcul accrue et une plus grande efficacité énergétique. En cas d’épuisement de la batterie, le Galaxy S21 Ultra peut être chargé à hauteur de 50% (*14) en seulement 30 minutes (*15).



Plus que jamais, il faut pouvoir compter sur son smartphone, ce qui implique la protection des données sensibles. C’est précisément le rôle de Knox Vault, la plateforme de sécurité de Samsung intégrée au chipset (SoC), qui assure cette protection. En associant une mémoire inviolable au processeur tout aussi sécurisé, Knox Vault offre une couche de protection supplémentaire au Galaxy S21.



De plus, le Galaxy S21 dispose d’un nouvel outil de protection et de contrôle de la vie privée. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent supprimer en toute sécurité les métadonnées de localisation de leurs photos avant de les partager. Grâce à la nouvelle fonctionnalité «Private Share» (*16), ceux-ci contrôlent également qui a accès au contenu envoyé et pendant combien de temps ce contenu est disponible – de sorte que le contenu privé peut être entièrement partagé sans hésitation.



Prix et disponibilités

Le Samsung Galaxy S21 Ultra sera disponible à partir du 29 janvier 2021 dans les coloris Phantom Silver et Phantom Black aux prix de 1429 CHF (512 Go, prix de vente conseillé, uniquement disponible sur le Samsung Online Shop), 1299 CHF (256 Go, prix de vente conseillé) et 1249 CHF (128 Go, prix de vente conseillé).



Le S Pen est disponible en noir au prix de 44,90 CHF (prix de vente conseillé). Le Smart Clear View Cover accompagné du S Pen sera disponible à partir du 29 janvier 2021 en noir au prix de 99,90 CHF (prix de vente conseillé), et le S Pen Pro à partir d’avril 2021, également en noir, au prix de 99,90 CHF (prix de vente conseillé).



Le Galaxy S21 Ultra sera disponible en exclusivité sur le Samsung Online Shop dans les coloris suivants: Phantom Titanium, Phantom Brown et Phantom Navy.

Détails du produit