The Dark Eye: Chains of Satinav et The Dark Eye: Memoria sortiront sur consoles le 27 janvier

Les deux jeux d’aventure sont désormais disponibles en précommande

Daedalic Entertainment annonce que les jeux d’aventure en point-and-click The Dark Eye: Chains of Satinav et The Dark Eye: Memoria seront disponibles le 27 janvier sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One ainsi que sur PlayStation 5 et 4. Les fans du jeu de rôle papier L’Œil Noir, qui compte parmi les univers fantasy de jeu de rôle les plus populaires en Europe, pourront ainsi parcourir les terres de l’Aventurie dans les jeux d’aventure de Daedalic, pour la première fois sur consoles.

Dans The Dark Eye: Chains of Satinav, le joueur incarne Geron, un oiseleur chargé d’attraper les corbeaux qui envahissent le royaume d’Andergast, connu pour sa superstition, afin d’aider le roi à rétablir la paix. Cette mission s’avérera – à la surprise de Geron – particulièrement difficile, et le mènera au-delà des frontières des terres connues de l’Aventurie, vers la plus grande aventure de sa vie.

The Dark Eye: Memoria entrelace deux histoires. En voyageant à travers différentes époques, le joueur suit l’aventure de Sadja, une princesse qui rêve de devenir une héroïne de guerre, et retrouve Geron, le protagoniste de The Dark Eye: Chains of Satinav, qui tente de mettre un terme à une malédiction qui accable sa petite-amie. Sa quête de réponses entraînera rapidement une suite d’événements qui connecteront son histoire à celle de Sadja, menaçant de transformer le présent en un sombre écho d’un passé depuis longtemps oublié.

Des aventures épiques dans le monde fantastique de l’Aventurie, écrites par des auteurs expérimentés du célèbre jeu de rôle papier L’Œil Noir

Une bande-son fantasy couplée d’un doublage de haute qualité

Entièrement jouable sur l’écran tactile de la Nintendo Switch

Des paysages 2D dessinés à la main et des personnages modélisés en 3D

Par les créateurs de The Whispered World et Deponia

The Dark Eye: Chains of Satinav et The Dark Eye: Memoria sortiront le 27 janvier sur les consoles Nintendo Switch, Xbox et PlayStation au prix de 19,99 €. Ils sont disponibles en précommande (Xbox, Nintendo Switch) dès à présent.

