Test – MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame

MXGP 2020 ne passe pas par quatre chemins. Une fois lancé, le titre nous embarque directement ( après avoir personnalisé votre avatar et choisi votre bécane) dans la toute première course du mode carrière, ce qui nous laisse entrevoir directement le potentiel de cette édition 2020.

Si par le passé, la licence des MXGP était critiquée par son approche trop arcade, son gameplay à énormément évolué, laissant place à un titre plus fidèle, plus réaliste du pilotage de motocross. De ce fait et dès les premiers tours de roues, on constate qu’il ne laisse que très peu de chances aux débutants de découvrir ou de faire leurs preuves. Cette saison est clairement destinée aux habitués ou aux avisés du genre. Mais si vous vous décidez tout de même de vous lancer, sachez que la mécanique rembobinée sera votre ami à chaque erreurs de conduite.

Cette mise en jambe directe permet de prendre toute la mesure du gameplay très exigeant du jeu. Comme précisé plus haut, le studio Milanais a su au fil des épisodes faire du pilotage des bécanes la force principale de cette franchise. La conduite s’avère très exigeante et demande une attention de tout instant en prenant compte des trajectoires mais également du positionnement et du transfert de masse de son avatar sur la moto afin d’éviter la chute mais aussi pour mieux gérer les courbes et les bosses du parcours. La physique prend donc une place importante et il faudra dompter les 17 parcours proposés et ce sans compter du fait des déformations des tracés en direct et de la gestion de la météo.

Le gameplay procure de vraies sensations manette en main et propose une très bonne immersion grâce notamment à sa vue casque. Notons tout de même, le comportement parfois brusque de notre moto par moment nous faisant partir dans le décor sans raison. Par ailleurs, la version PS5 accentue cette immersion en exploitant au mieux les capacités de la DualSense. Malheureusement et ce même si visuellement la dégradation de la tenue de notre avatar est visible au fil des tours en jeu, les effets de particules et d’éclaboussure sont très limités voir absents.

L’ IA fait également honneur au titre, en règle générale dans ce type de production, les reproches d’une IA montée sur rail, peu agressive ou encore insensible au choc font légion. Ici l’IA est plutôt coriace et offre un vrai challenge en fonction du mode de difficulté choisi.

Passé cette première course du championnat et si vous êtes encore en jeu, MXGP 2020 dévoile ses différents modes de jeu, et là le constat reste mitigé. Presque identique à l’édition 2019, on retrouve un mode carrière, qui est en fait un simple enchaînement de courses. Pas de mise en scène ni de cut scène pour vraiment s’immerger dans ce mode. Le mode rapide permet de personnaliser ses courses pour une partie en contre-la-montre ou encore en Championnat. Le Playground quant à lui offre une totale liberté de parcourir à sa guise une grande carte sur le thème de la Norvège ou de jouer aux différentes créations de la communauté. Le mode multijoueurs assez vide pour le moment offre une expérience des plus classiques. Reste l’éditeur de circuit, qui donne les clés au joueurs et laisse place à son imagination.

Bien qu’il y ait de quoi s’amuser en termes de mode, on en fait vite le tour puisqu’ils restent tous classiques. Notez juste que le titre offre une grande personnalisation de son avatar.

On termine ce test, sur 2 points. Le premier est les graphismes. MXGP 2020 ne brille pas vraiment de ce côté là. Si les bécanes et l’avatar ont reçu un certain soin notable, le reste semble avoir loupé le coche. Et les reproches déjà faites sur l’édition 2019 se répètent une nouvelle fois comme les chutes de framerates sur la génération précédente. Ce n’est pas les 4k 60 images par seconde proposé sur next-gen qui permettront de sauver l’ensemble malheureusement.

Le deuxième point est que Milestone a fait le choix de l’upgrade PS4 vers PS5 payante contrairement aux autres éditeurs, juste pour un vrai support de la DualSense.