L’édition 2021 du Six Invitational de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege aura lieu à Paris du 9 au 21 février

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft dévoile de plus amples détails concernant l’édition 2021 du Six Invitational, le championnat du monde de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege® et le plus gros tournoi de la scène compétitive du jeu. Cette 5ème édition du Six Invitational aura lieu à Paris du 9 au 21 février.

Les meilleures équipes du monde de la scène esport de Rainbow Six Siege s’affronteront en LAN dans un environnement qui respectera des mesures sanitaires strictes et sans public. Ayant à cœur de respecter le bien-être et la santé des joueurs professionnels, de l’équipe organisatrice et de ses partenaires, Ubisoft a collaboré avec l’agence événementielle Live Nation, l’agence de santé et de sécurité ACEPS, l’agence médicale ISMA ainsi que le gouvernement français pour organiser cet événement dans un environnement compétitif sain et sous contrôle, en ligne avec les consignes des organisations de santé et les autorités locales. De plus amples informations concernant les mesures de santé et de sécurité sont disponibles ici : http://rainbow6.com/si2021eventguide

Le Six Invitational verra s’affronter les 20 meilleures équipes du monde de Rainbow Six Siege originaires des 4 régions principales du circuit esport du jeu : Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine, Amérique du Nord. Les équipes seront divisées en deux groupes de 10 et commenceront la compétition par les phases de poules qui auront lieu du 9 au 14 février. À la fin de celles-ci, les 8 meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les phases finales qui se tiendront du 17 au 21 février.

Plus qu’un simple tournoi, le Six Invitational marque également le début d’une nouvelle année de compétition pour Rainbow Six Siege. Au cours du Six Invitational 2021, l’équipe de développement offrira un aperçu des nouveautés prévues pour l’Année 6 et notamment quelques surprises… Des panels concernant le jeu en lui-même et la scène esport ainsi qu’un Showmatch impliquant certains des créateurs de contenus les plus reconnus de la communauté Rainbow Six seront aussi organisés.

Tous les détails concernant le Six Invitational tels que les informations concernant le format de la compétition, les équipes participantes, la répartition des équipes par groupe ainsi que les mesures de santé et de sécurité sont disponibles dans le guide de l’événement : http://rainbow6.com/si2021eventguide

De plus amples informations concernant la scène esport de Tom Clancy’s Rainbow Six sont disponibles sur http://www.rainbow6.com/esports, Twitter et Instagram via le hashtag #SixInvitational.