Razer remporte de nombreux prix lors du CES 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

RAZER DÉMARRE L’ANNÉE 2021 EN TANT QUE MARQUE GAMING LA PLUS POPULAIRE

Razer a remporté des prix importants lors du CES 2021 et également de la part du groupe de recherche NPD, renforçant ainsi sa position de leader de l’innovation dans l’industrie du gaming.

Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a ramené une myriade de prix du CES 2021, dont l’officiel « People’s Choice Award » pour la 2ème année consécutive et la 5ème fois au total, après avoir été nominé dans la catégorie « Best Gaming Product ». La forte demande pour l’ensemble des innovations gaming de l’entreprise a également été reconnue par la division Technologie du groupe NPD en tant que « meilleure augmentation de part de marché en Amérique du Nord » pour les accessoires gaming[1].

En plus de consolider sa place de leader sur les périphériques gaming en 2020, Razer a développé de nouvelles catégories comme les chaises gaming, les boitiers PC, les produits lifestyle, et une nouvelle gamme dédiée à la productivité. Au CES 2021, Razer a encore renforcé sa position de leader de l’innovation dans l’industrie avec ces produits et concepts :

Razer Blade 15 , le Meilleur Laptop Gaming – avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 360Hz, des GPUs NVIDIA® GeForce RTX 30-Series Laptop, ainsi qu’un stockage et une mémoire améliorés, avec des SSD NVMe jusqu’à 1TB et jusqu’à 32Go de RAM DDR4, pour répondre aux besoins des joueurs et des créateurs de contenu les plus exigeants.

le Meilleur Laptop Gaming – avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 360Hz, des GPUs NVIDIA® GeForce RTX 30-Series Laptop, ainsi qu’un stockage et une mémoire améliorés, avec des SSD NVMe jusqu’à 1TB et jusqu’à 32Go de RAM DDR4, pour répondre aux besoins des joueurs et des créateurs de contenu les plus exigeants. Razer Blade Pro 17 , le parfait remplaçant des ordinateurs de bureau – offrant une connectivité robuste, un écran massif de 17,3” avec un taux de rafraichissement jusqu’à 360Hz, et les GPUs NVIDIA® GeForce RTX 30-Series Laptop de nouvelle génération.

, le parfait remplaçant des ordinateurs de bureau – offrant une connectivité robuste, un écran massif de 17,3” avec un taux de rafraichissement jusqu’à 360Hz, et les GPUs NVIDIA® GeForce RTX 30-Series Laptop de nouvelle génération. Projet Hazel , le masque le plus intelligent du monde – conçu pour un avenir plus soucieux de la santé. Il est doté d’une protection respiratoire de norme médicale N95 tout en offrant des fonctionnalités pratiques telles que la façade transparente pour voir la bouche de l’utilisateur, la technologie Razer VoiceAMP pour amplifier la voix de son porteur, un étui de chargement à lumière UV pour stériliser le masque et Razer Chroma RGB pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leur masque.

, le masque le plus intelligent du monde – conçu pour un avenir plus soucieux de la santé. Il est doté d’une protection respiratoire de norme médicale N95 tout en offrant des fonctionnalités pratiques telles que la façade transparente pour voir la bouche de l’utilisateur, la technologie Razer VoiceAMP pour amplifier la voix de son porteur, un étui de chargement à lumière UV pour stériliser le masque et Razer Chroma RGB pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leur masque. Projet Brooklyn , la nouvelle génération d’immersion dans les chaises gaming – proposant un écran de 60” qui se déploie, un retour tactile immersif, des accoudoirs 4D entièrement modulable dans lesquels sont intégrés une table ajustable pour ses périphériques.

LISTE DES AWARDS CES 2021

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Razer a reçu 19 récompenses des médias suivants :

Razer Blade 15

Best of CES, People’s Choice Award – Engadget

Editor’s Choice – Slickdeals

Editor’s Choice – Reviewed.com

Best Gaming Laptop – Android Authority

Best Gaming Laptop – Best Products

Razer Blade Pro 17

Best Gaming Laptop – Techaeris

Razer Projet Hazel

Best of CES – Window’s Central

Best of CES – PC World

Best of CES – PC Mag

Best of CES – Mashable

Best Concept – How-To-Geek

Hottest of CES – TechRadar

Best in Show – Trusted Reviews

Best Concept – Tom’s Hardware

Best in Show – Tech Advisor

Razer Projet Brooklyn