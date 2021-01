PSYONIX ET ESPN X GAMES S’ÉQUIPENT POUR LA COLLABORATION ROCKET LEAGUE® POUR X GAMES ASPEN 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, et les X Games d’ESPN se sont associés pour célébrer les prochains X Games à Aspen avec de nouveaux objets Rocket League et un événement régional X Rocket League Championship Series (RLCS).

Rocket League présentera des articles inspirés des X Games dans la boutique d’objets du 21 au 24 janvier et du 28 au 31 janvier. Les éléments de l’onglet X Games comprendront l’autocollant X Games Octane, les roues X Games et le Snowblind Topper. Il y aura également deux objets gratuits à réclamer, la bannière X-Skis Player et la bannière X-Board Player.

De plus, RLCS X verra l’introduction des RLCS X Games: North American Regional qui se dérouleront en ligne les 23 et 24 janvier et les 30 et 31 janvier. Cette région est à la fois une partie officielle du circuit RLCS X et un événement officiel des X Games Aspen où les meilleures équipes nord-américaines s’affronteront, l’équipe gagnante remportant des médailles aux RLCS X Games. Les RLCS X Games seront disponibles sur l’application ESPN et en direct sur Twitch et YouTube à partir de 10 h HP (18 h UTC) à partir du 23 janvier. Les téléspectateurs auront également la chance de gagner de nouvelles récompenses pour les fans des X Games (le joueur Knuckle Huck Banner et X-Board et X-Skis Toppers) s’ils se connectent sur Twitch pendant la durée des RLCS X Games.

Psyonix et X Games ont déjà collaboré en 2017 pour le FACEIT X Games Rocket League Invitational au sein du X Fest à Minneapolis. Pour plus d’informations sur la collaboration entre Rocket League et X Games, lisez le dernier article de blog ICI