The Medium : nouvelle vidéo de gameplay et les configurations requise sur PC

La Bloober Team a présenté le deuxième épisode de sa série de vidéos de prémonition, qui met en lumière la façon dont le prochain titre d’horreur psychologique The Medium sera joué.

La toute dernière vidéo intitulée What Does A Medium Do ? explique ce que signifie être un médium comme Marianne – la protagoniste du jeu – et met en avant certaines des capacités psychiques uniques qu’elle est capable d’utiliser pour naviguer dans le monde des esprits et en percer les mystères.

configurations requise sur PC :

The Medium sera disponible sur Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Store le 28 janvier 2021.