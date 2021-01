Guild Wars 2 : Pouvoir est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un second chapitre pour l’épisode des Champions de l’Épopée du Givre

ArenaNet annonce la sortie de Pouvoir, le second chapitre des Champions de l’Épopée du Givre de Guild Wars 2. Une alliance fragile avec Jormag et son champion Ryland a momentanément donné l’avantage aux joueurs, mais tant que la finalité du plan du dragon des glaces est inconnue, il est impossible de prévoir l’ampleur des dégâts.

Missions d’endiguement de dragon : Champs de ruine, Pics de Chef-Tonnerre, Lac Doric et Congères d’Antreneige

Les joueurs vont devoir retrouver les serviteurs draconiques sur leurs nouveaux points d’émergence et les repousser avant qu’ils ne prennent le contrôle. Les alliés mobilisés viendront prêter main-forte aux joueurs lors des événements et les aideront à écraser les chefs de ces incursions mortelles.

Faction alliée : Nains de Deldrimor

Les joueurs vont pouvoir rallier et armer les Nains de Deldrimor lors d’un nouvel événement mondial de mobilisation de faction. Leurs efforts seront récompensés, et des membres de la faction partageront leur ténacité inébranlable et leurs compétences alchimiques lors des missions d’endiguement de dragon. Le 16 février, les joueurs découvriront une faction supplémentaire, ainsi que de nouvelles options d’amélioration pour leurs armes de pourfendeur de dragons

Nouvelles récompenses

Les joueurs vont apprendre à faire des étirements et à imprégner leur équipement avec l’infusion de peau de pierre de Deldrimor. Ils peuvent également déverrouiller davantage de bénéfices au combat et des objets de vendeur de faction alliée grâce au parcours de maîtrise de Pourfendeur de dragons.