Il est des livres jubilatoires. Le bonheur est au fond du couloir à gauche de J.M. Erre en fait assurément partie. Ce huis-clos absurde et loufoque a pour (anti)-héros, Michel H. -toute ressemblance avec Houellebecq, « un grand écrivain humoristique » n’est pas fortuite-.

Dans son 32 m2, cerné par des voisins intrusifs, ce dépressif chronique souffrant de troubles de l’humeur depuis sa première tétée, abonné aux psys et aux anxiolytiques, est à la quête échevelée du bonheur. Mais revenons au point de départ. Tout commence avec une rupture amoureuse. Bérénice, quitte l’auteur après trois semaines de vie commune. Après avoir successivement tenté de se remonter le moral en écoutant des meetings électoraux, écarté l’idée du suicide, consulté le site d’un psychothérapeute québecois qui pour 49,99 euros propose « une méthode infaillible pour récupérer l’amour de sa vie », notre malheureux fait appel aux services du Grand Maître burkinabé Maladoudouséké. Au bénéfice de trente ans d’expérience dans le retour de l’être aimé en vingt-quatre heures chrono, ce dernier fait une promo exceptionnelle jusqu’à fin janvier. Pour 49,99 euros, il garantit le retour de l’être aimé en seulement huit heures. Voilà de quoi donner espoir à Michel. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour reconquérir sa belle d’ici 19h 47, l’heure du souper (ça tombe bien car il n’aime pas manger seul), il va recourir aux livres de développement personnel que sa bien-aimée lui a laissés. Lit-il que l’alimentation serait la clé du bonheur, le voilà qu’il fait le ménage dans le frigo et les placards. L’équilibre intérieur passerait-il plutôt par le sport ?Ou la réalisation professionnelle ? L’investissement dans une cause ? Ou encore par la foi ? Toutes les pistes y passent les unes après les autres. Notre jeune paumé explore les pour et contre des différentes options. Ce qui est hilarant ce sont les raisonnements absurdes, les interprétations que le personnage fait du comportement des gens en prenant tout au pied de la lettre. Cette recherche éperdue du bonheur est interrompue à intervalles réguliers par les apparitions de M. Patusse, le propriétaire de l’immeuble, en guerre contre Michel qui contrevient régulièrement aux différents articles du règlement de l’immeuble.

J.M. Erre, maîtrise à la perfection l’art de la narration loufoque et déjantée. On rit de bon cœur. Plus efficace que tous les Xanax et autres Lexomil réunis, cet ouvrage paru aux éditions Buchet-Chastel devrait être remboursé par la sécu sociale !

J.M. Erre

A noter que son précédent ouvrage « Qui a tué l’homme-homard ? », un excellent polar déjanté paraît le 21 janvier en format poche chez Pocket.