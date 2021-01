Partager Facebook

Les joueurs sur Switch peuvent dès à présent embarquer dans le mutlivers de Neoverse, qui mélange roguelike, construction de decks et stratégie.

Tino Gamez et NeoBricks ont le plaisir d’annoncer que Neoverse est désormais disponible sur Nintendo Switch au prix de 19,49 €. Près d’un an après son lancement sur Steam, ce jeu mêlant combats et construction de decks débarque sur Switch avec ses trois héroïnes charismatiques, ses multiples combinaisons de compétences et ses destinations qui varient en fonctions des choix du joueur.

Neoverse prend place dans un multivers gouverné par la distorsion temporelle, et embarque le joueur dans des aventures palpitantes et pleines de défis. Son gameplay est un mélange de roguelike, de construction de decks et de stratégie.

· Une construction de decks à partir de 300 cartes et plus de 100 compétences

· 3 héroïnes charismatiques, chacune avec ses propres capacités et spécialités

· Plus de 70 types de monstres aux caractéristiques différentes à éliminer pour sauver le monde

· De multiples combinaisons de compétences pour chaque héroïne

· Des niveaux difficiles conçus pour les joueurs les plus aguerris

À travers son multivers, Neoverse immerge le joueur dans des combats hors du temps et de l’espace, avec des ennemis et des intrigues venant du passé, du futur et de l’au-delà. Grâce à un vaste choix de cartes, le joueur pourra tester différentes combinaisons à chaque nouvelle partie. Adapter sa stratégie est par ailleurs la clé pour sauver Neoverse.

Neoverse est désormais disponible sur Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S et sortira prochainement sur PlayStation 4/5.