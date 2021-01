Razer dévoile la NAGA X, la souris parfaite pour les MMO

Partager Facebook

QUI : Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs.

QUOI : La gamme de souris dédiée aux MMO revient avec la Razer Naga X – la dernière-née de la célèbre famille Naga de Razer. Conservant la grille de boutons programmables conçue pour fournir aux joueurs un avantage incontestable et un plus grand arsenal de commandes à portée de leurs doigts, la Razer Naga X est aussi la plus légère des souris Naga jamais sortie.

La Razer Naga X dispose de 16 boutons programmables placés de manière ergonomique pour un accès rapide. Chaque bouton peut être assigné à une fonction de base, pour par exemple lancer des sorts, ou a des fonctions avancées comme les macros, pour combiner plusieurs touches de commande à la fois. En complément, le mode Razer™ HyperShift permet d’assigner une 2ème fonction à chaque touche.

Conservant toutes les caractéristiques qui font de la Razer Naga le premier choix des joueurs de MMO, la Razer Naga X ne pèse que 85 grammes, en faisant la souris de la gamme Razer Naga la plus légère à ce jour. Avec les switchs optiques de souris Razer de 2ème génération, déjà utilisés dans les dernières souris haut de gamme Razer, les joueurs bénéficient de la meilleure vitesse d’activation et d’une fiabilité inégalée, leurs permettant de lancer leurs sorts et de synchroniser parfaitement leurs rotations.

La Razer Naga X est équipée du capteur optique Razer™ 5G Advanced Optical Sensor, du câble Razer™ Speedflex pour une plus grande liberté de mouvements et de patins 100% PTFE pour une meilleure glisse sur tous types de surface, donnant aux joueurs de MMO la mobilité ultime pour de longues sessions de jeux.

La Naga Pro X dispose également de profils de mémoire intégrés afin que les joueurs puissent facilement accéder à leurs paramètres personnels, comme le mapping des boutons, lors de leurs déplacements. Elle est également alimentée par Razer Chroma™ RGB pour une personnalisation complète et une expérience de jeu immersive.

Pour plus d’informations, rendez-vous ici .

POURQUOI : La nouvelle Razer Naga X reprend la forme de la Razer Naga acclamée par les joueurs de MMO, désormais dans un format plus léger.

QUAND : Disponible maintenant.

Où : Sur Razer.com et les revendeurs agréés

PRIX : 89.99€ sur razer.com