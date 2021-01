RESIDENT EVIL™ VILLAGE date de sortie et démo sur PlayStation 5

Lors du : Resident Evil™ Showcase digital program, Capcom a dévoilé les détails clés de son très attendu titre de survival horror Resident Evil.

Capcom a confirmé que Resident Evil Village sera disponible dans le monde entier le 7 mai 2021 sur PlayStation® 5, Xbox Series X|S et Steam, mais également sur PlayStation® 4 et Xbox One.

Les joueurs de Resident Evil Village pourront passer de la PlayStation 4 à la version numérique PlayStation 5 et prendra en charge la Smart Delivery pour les consoles Xbox Series X|S et Xbox One.

De nouveaux détails ont également été partagés avec l’annonce du jeu multijoueur Resident Evil™ Re:Verse pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise. À partir d’aujourd’hui, les précommandes seront lancées et les possesseurs de PlayStation 5 pourront jeter un coup d’œil au mystérieux et magnifique château de Dimitrescu dans le Resident Evil Village grâce à la démo, Maiden.

Resident Evil Village poursuit l’histoire d’Ethan Winters, mise en route pour la première fois dans Resident Evil™ 7. Le dernier opus combine une action palpitante avec un gameplay d’horreur de survie caractéristique de la série Resident Evil.

L’équipe de développement a révélé plusieurs nouveaux détails, dont certaines caractéristiques qui rappellent les éléments préférés des fans des précédents jeux Resident Evil. Le protagoniste Ethan pourra désormais acheter et vendre des objets, acheter des recettes d’artisanat et personnaliser des armes avec un marchand surnommé “The Duke”. En utilisant des matériaux trouvés dans le jeu, il pourra fabriquer des consommables nécessaires pour survivre aux terreurs du village. L’utilisation de ces dispositions impliquera également une planification plus stratégique, avec un système d’inventaire révisé basé sur la gestion de l’espace qui pourrait être familier aux fans de la série.

Ethan devra faire face à de nombreuses menaces, comme les créatures rapides qui le traquent sans relâche et les mystérieuses filles de Lady Dimitrescu qui peuvent se transformer en essaims d’insectes. Les différents adversaires du jeu auront leurs propres façons d’attaquer. Les joueurs devront donc adapter leurs stratégies en décidant rapidement quand attaquer, garder ou fuir afin de survivre. Ethan dispose d’un nouveau coup de pied dans son arsenal pour créer une distance avec ses ennemis et gagner un temps précieux pour décider de son prochain coup.

A l’occasion du 25e anniversaire de la franchise Resident Evil, qui débutera en mars 2021, Capcom a annoncé que les joueurs de Resident Evil Village auront accès à Resident Evil Re:Verse gratuitement, et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs PlayStation 5 et Xbox series X|S pourront accéder au jeu grâce à la rétrocompatibilité.

Si vous souhaitez revoir les annonces d’hier soir, voici la vidéo complète du Showcase :