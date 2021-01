RIDE 4 est maintenant disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Partager Facebook

RIDE 4 EST MAINTENANT DISPONIBLE EN VERSION PHYSIQUE SUR PLAYSTATION®5 ET XBOX SERIES X

Milestone est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie de RIDE 4, le dernier chapitre de sa franchise dédiée aux deux roues, en version physique sur PlayStation®5 et Xbox Series X. Les détenteurs d’une version PlayStation®4 du jeu, peuvent télécharger dès maintenant la version PS5™ sans frais supplémentaires et ce jusqu’au 30 avril 2021. Une mise à niveau similaire est disponible sur Xbox Series X, grâce à la fonction Smart Delivery.

Les joueurs peuvent désormais profiter d’un gameplay plus fluide en 60 FPS, ainsi que d’une résolution 4K. Les motos sont ainsi plus réalistes, avec des nuances et des textures de qualité qui offrent un niveau de détail jamais vu auparavant. De plus, les consoles nouvelle génération permettent aux joueurs d’affronter jusqu’à 20 coureurs sur les circuits, et ce même en ligne.

Sur PS5™, les fans de RIDE 4 bénéficient des retours haptiques de la DualSense, leur permettant de ressentir les vibrations de la moto. Grâce au nouveau SSD, les temps de chargement sont largement réduits, ce qui signifie moins de temps d’attente avant chaque course.

RIDE 4 offre un rendu fidèle, grâce à la conception assistée par ordinateur et des scans 3D de véritables modèles, intégrant ainsi des motos iconiques en jeu. Le mode carrière repensé permet aux joueurs de participer à des défis endiablés à travers le monde. De plus, un nouveau mode nommé Endurance, propose le défi le plus compliqué auquel les coureurs devront faire face.