Avis – Que vaut la version next-gen de Ride 4.

Disponible depuis le 6 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le dernier épisode de la franchise du studio milanais, Milestone, a connu un accueil mitigé que ce soit par la presse spécialisée que par les habitués de la franchise. Proposant un gameplay de plus en plus pointu, axé sur la simulation de course de moto, Ride 4 tente de s’offrir une cure de jouvence avec sa sortie sur les nouvelles consoles de Microsoft et de Sony.

Pour rappel, Ride 4 ce sont 176 bécanes sous licence officielle, pour un titre qui se veut être plus taillé pour les amoureux des deux-roues que purement sportif avec un MotoGP 2020 toujours du même studio.

Ce quatrième épisode à permis à Milestone de rectifier les erreurs de Ride 3, en apportant enfin une météo dynamique, la nouvelle IA faite maison, nommée ANNA, pour un comportement plus réaliste des concurrents allant même à l’erreur de conduite, mais surtout l’ajout et la gestion des pneus et de l’essence en particulier lors des courses d’endurance avec passage aux stands. Une première pour la franchise, ajoutant ainsi plus d’intérêt au titre.

Pour autant, et ce, malgré une modélisation toujours aussi fidèle, son gameplay offrant de très bonne sensations de conduite, Ride 4 ne fait malheureusement pas l’unanimité en ce qui concerne l’absence de multijoueur en local,et surtout pour son mode carrière, plus particulièrement dans la structure et l’enchaînement des épreuves de ce dernier. Autre fait marquant du mode carrière est sa difficulté mal dosé sur certaines épreuves, ce qui aura pour effet de rebuter les novices, voir les habitués, qui passeront la plupart de leur temps à rembobinée au lieu de progresser.

Mais revenons sur ce qui nous intéresse vraiment. Disponible depuis le 21 janvier, Ride 4 propose une version dite next-gen et vient ainsi gommer les lacunes techniques de l’ancienne génération de consoles et de ce fait propose une expérience similaire aux PC haut de gamme sur le plan visuel.

De ce fait, Ride 4, offre grâce à cette version et à la puissance des nouvelles consoles, une résolution dynamique en 4k et offrant un confort visuel en 60 images par secondes constant. Si sur PlayStation 4 et Xbox one, Milestone offrait déjà un titre solide et stable, son passage sur les nouvelles consoles ravira les amoureux de la licence. Ayant fait l’expérience, le titre tire vraiment parti des capacités offertes pour offrir une carrosserie quasi impeccable. Les graphismes plus fin, les jeux de lumière mieux géré, et surtout du 60 images par seconde constant.

Notez que cette version next-gen, n’est que visuel et ne vient pas corriger les erreurs ou ajouter du contenu au titre, à part l’augmentation du nombre de concurrents, passant ainsi à 20 en course.

Bien entendu, au vu des nouvelles consoles, il est logique que Ride 4 affiche un tel résultat. Mais là ou cette monture prend une tout autre dimension, c’est avec la version PlayStation 5 qui profite de la dualsense pour approfondir l’immersion du joueur. Retour haptique en fonction des surfaces et le retour de force sur la gâchette apporte une plus-value non-négligeable. Tout ceci reste certes un gadget, mais offre des sensations en plus.

Dernier apport de cette version, est l’exploitation du SSD, comme pour tous les titres en ce début de génération, le constat est là. Les temps de chargement ont drastiquement diminué, ce qui permet d’enchaîner les épreuves ou de surfer dans les menus sans problème et rapidement.

Sans pour autant venir corriger les erreurs et la structure de ce Ride 4 sortie le 6 octobre 2020, cette version apporte le dernier coup peinture à cette édition et offre aux consoles le confort visuel qu’elles méritent. La version PlayStation 5 se démarque une nouvelle fois grâce à sa dualsense pour une plus grande immersion.

Notez que le mode en ligne sur PlayStation 5 n’a pas pu être testé car désert pour l’instant.

La version PlayStation 5 et Xbox series est disponible depuis le 21 janvier 2021, et il est possible grâce au Smart Delivery de Microsoft ou ceux possédant déjà le titre PlayStation 4 de récupérer gratuitement votre version next-gen.