Avis – Cyberpunk 2077

Annoncé en 2012 déjà, Cyberpunk 2077 aura été un gros morceau pour CD Projekt Red. A moins d’avoir passé ces années dans une grotte, tant la hype était forte, vous aurez sans aucun doute entendu parler du jeu. Il est disponible depuis quelques semaines et nous avons longtemps hésité à en publier un avis, tant il s’avère truffé de bugs. Petit tour du propriétaire…

Beau comme un camion

Basé sur le jeu de plateau Cyberpunk, Cyberpunk 2077 n’a pas grand-chose à voir avec ce dernier, si ce n’est son environnement, Night City. On y incarne V, un ou une mercenaire qu’on crée dès le départ avec un outil de création très complet. Ce qui s’avère normal pour un RPG à la troisième personne, sauf qu’ici tout se passe en vue FPS. On pourra encore choisir l’origine de notre personnage, soit la Corpo, Street ou Nomade, ce qui permettra de profiter de certaines options de dialogue. Ensuite on a droit à l’attribution des points de compétence, afin de définir une sorte de classe à notre personnage.

Le jeu débute ensuite par un prologue dont la teneur a déjà largement fuité en amont de la sortie de Cyberpunk 2077, puisqu’il s’agit d’une grande partie de la démo de l’E3 2018. Prologue qui dure tout de même cinq bonnes heures avant de découvrir l’écran titre du jeu. On y découvrira les mécaniques principales du titre, sauf le crafting qui prend place plus avant dans le jeu. Comme tout bon RPG, la part belle est faite au loot et un arbre de compétences très fourni est de la partie, permettant d’adapter son personnage à son style de jeu. L’arsenal est très bien fourni, s’articulant sur trois grandes familles. On y retrouve les armes à feu classiques, les armes tech et les armes intelligentes, chaque type ayant ses avantages et inconvénients. Mais que ceux qui pensent dézinguer tout ce qui bouge à la sauce GTA s’arrêtent net, puisque ce ne sera pas le cas ici. On pourra également s’équiper de divers vêtements, et, plus intéressant le matériel cyber, soit les augmentations corporelles. Ces dernières devront être installées chez les charcudocs. Elles permettent d’énormes gains sur certaines stats ou offrent de nouvelles capacités, comme les lames Mantis Blades, très efficaces. Enfin, petite déception par rapport à la démo de l’E3, l’affrontement en voitures n’aura lieu en tout et pour tout que deux fois tout au long d’un jeu qui dure au minimum une cinquantaine d’heures. Hors de la campagne principale, le jeu offre toutefois des quêtes annexes très soignées et très bien écrites, le tout pour empocher une belle somme d’Eddies, la monnaie de ce Cyberpunk 2077.

On apprécie tout spécialement l’écriture remarquable de l’aventure et le jeu de Keanu Reeves qui n’est pas là juste pour faire joli. La ville, Night City est impressionnante, tant visuellement que par sa taille et c’est carrément l’essence du jeu qui peut faire oublier bien des points noirs dans la copie que nous rend CD Projekt Red.

Bug City

Nous n’en avons pas parlé jusqu’à présent, mais il y a tout de même un gros problème avec ce Cyberpunk 2077 : sa finition. Malgré ses nombreuses qualités, le titre souffre d’un état technique tout bonnement déplorable, au point de réellement gâcher l’expérience de jeu, ce qui ne s’améliore pas malgré les patchs déployés tout au long de notre test. Tout y passe, du bug marrant avec des personnages debout à travers le toit d’une automobile en passant par la manette ne répondent plus bien à des interfaces qui restent affichées. Sans parler de nombreuses bizarreries de scripts qui obligent à recharger la dernière sauvegarde du jeu. Tout cela cumulé finit par vraiment être gênant, au point de ternir profondément l’expérience de jeu.

Si l’on se veut toutefois clément avec les grands open worlds qui sont souvent source de bugs, avec ce Cyberpunk 2077, malgré ses qualités indéniables, on ne saurait que vous conseiller de patienter quelques mois que CD Projekt Red ait eu le temps de rafistoler tout ça avant de vous lancer dans l’aventure. Un titre à suivre donc, mais à oublier pour l’instant. Ce qui est vraiment dommage…