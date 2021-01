Le kit d’objets Les Sims 4 Paranormal est désormais disponible

Partager Facebook

EA et Maxis proposent aux joueurs du contenu aussi effrayant qu’amusant avec la sortie du kit d’objets Les Sims 4 Paranormal, qui inclut une série de caractéristiques de jeu fantomatiques qui vont vous donner la chair de poule. Les joueurs doivent se préparer à gérer des “colocataires” effrayants sur les nouveaux terrains Maison hantée, où des choses étranges surviennent la nuit lorsque des spectres font des bêtises et sèment la pagaille.

Dans le kit d’objets Les Sims 4 Paranormal, les Sims peuvent demander à Guidry le fantôme de leur apprendre à gérer les excentricités de leur nouveau domicile et à vivre confortablement dans une maison hantée par des spectres espiègles. Faites une séance de spiritisme pour communiquer avec l’au-delà ou effectuez un rituel effrayant ; vous pouvez même invoquer Bonehilda la domestique squelettique pour qu’elle fasse un peu de ménage surnaturel. Les événements effrayants sont courants ici, et c’est à vos Sims de décider s’ils veulent faire plaisir à ces spectres ou leur faire quitter les lieux.

Quant aux joueurs à la recherche de contrats insolites en indépendant, la nouvelle carrière Enquêteur paranormal leur permet de tester leurs nouvelles compétences de médium en aidant des voisins qui ont des invités indésirables à retrouver la paix dans leur maison. Ils pourraient même gagner quelques simflouz par la même occasion ! L’activité fantomatique est en hausse dans le quartier, et c’est à vos Sims de rétablir l’ordre dans le monde.

Le kit d’objets Les Sims 4 Paranormal inclut de nouvelles façons de jouer avec la vie (après la mort), et est disponible dès maintenant pour 9,99 € sur Mac et PC par l’intermédiaire d’Origin et Steam, et sur PlayStation 4 et Xbox One, avec rétrocompatibilité pour PlayStation 5 et la Xbox Series X|S.