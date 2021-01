Survivez (si vous le pouvez) aux aventures de Watracio Walpurgis avec cette édition complète de Baobabs Mausoleum

Partager Facebook

Zerouno Games et Tesura Games sont extrêmement heureux de vous présenter, AT LONG LAST, Baobabs Mausoleum, la saga complète tant attendue, dont le nouveau nom est Baobabs Mausoleum: Country of Woods and Creepy Tales.

Les aventures de Watracio Walpurgis, notre agent préféré du FBI aubergine, seront disponibles vendredi 26 février dans une version physique exclusive pour Nintendo Switch et sous forme numérique sur Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S.

Vous n’aurez plus qu’à vous rendre dans votre magasin physique le plus proche ou à le trouver sur votre plateforme numérique préférée.

L’histoire

La ville de Flamingo’s Creek est un lieu qui apparaît tous les 25 ans à Albatross Road, un quartier qui ne devient réalité que dans les cauchemars.

Rencontrez des personnages paranoïaques, brisez votre cerveau en résolvant des énigmes dans les situations les plus surréalistes, affrontez les Wendigo, les Ovnifagos, les poulets en laisse et découvrez des centaines de secrets …

Bienvenue à Flamingo’s Creek.

Population: 64 habitants

Fonctionnalités