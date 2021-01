« La vie, les gens et autres effets secondaires » d’Ivan Nabokov, Philippe Aronson.

Partager Facebook

Dans « La vie, les gens et autres effets secondaires », Ivan Nabokov signe ses Mémoires et nous fait revivre un demi-siècle de vie éditoriale et artistique. Le petit Ivan, né apatride près de Strasbourg en 1932, ses parents ayant tout perdu dans la Révolution russe, grandit aux Etats Unis.

Après avoir travaillé dans la finance, il engage, à quarante ans passés, une carrière dans l’édition. Il a publié les plus grands noms de la littérature étrangère dont Toni Morrison, Stephen King, Salman Rushdie, Robert Harris, Mary Higgins Clark et encore bien d’autres en France. Dans cet ouvrage truffé d’anecdotes passionnantes, ce spécialiste de littérature étrangère relate son enfance, sa vie tourbillonnante entre New York et la France ainsi que son parcours au sein de diverses maisons d’édition. Ecrit en collaboration avec Philippe Aronson, le récit est écrit dans un style alerte et revêt des allures de conversation à la fois légère et érudite. Vladimir Nabokov, auteur du célèbre « Lolita » était le cousin germain du père d’Ivan Nabokov.