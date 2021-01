Le feu s’allie à la glace cet hiver dans le JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh!

Partager Facebook

En plein cœur de l’hiver, Konami Digital Entertainment à le plaisir de présenter trois nouvelles sorties aux fans du JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Qu’il s’agisse de boosters ou d’un deck de structure, les vétérans du Duel s’apprêtent à découvrir de nouvelles façons de jouer d’innombrables classiques. Les nouveaux compétiteurs pourront quant à eux s’essayer à certaines des plus grandes stratégies. Cerise sur le gâteau, une nouvelle ligne d’accessoires à l’effigie de la lady du Duel sera lancée en mars, et les duellistes du monde entier auront de nouvelles occasions de prendre part aux Remote Duels.

Pour bien débuter le mois de février, Vortex Embrasé introduit trois thèmes et offre de nouveaux soutiens pour des douzaines de decks. Le premier set de boosters trimestriel de 2021 contient des cartes pour des archétypes ancestraux tels que les Mythologiques, les Sorcièrevents, les Métalphoses, les Méchabots, les Dragunités, les Crâne Serviteurs et les Ojamas, et agrémente des stratégies modernes comme les Tri-Brigades, les Guerriers Anciens, les Dogmatikas les Live☆Jumeaux et les Surnaliches. Les fans de Yu-Gi-Oh GX seront ravis d’étoffer la stratégie Dragon Armé de Chazz Princeton, avec notamment une toute nouvelle version du Dragon Armé LV10 de Chazz, qui peut être boosté jusqu’à 10 000 ATK.

En novembre dernier, le set de boosters La Rage Fantôme contentait 17 cartes inédites au monde. Vortex Embrasé fait grimper la température avec un total de 19 nouvelles cartes ! Parmi celles-ci, les duellistes pourront mettre la main sur un nouveau Piège Continu qui interfère avec les effets des monstres, une magie réinventée ainsi que sur les monstres inédits « Rocher de Guerre ».

Vortex Embrasé présente également une carte magie incroyablement puissante, qui poursuit la tradition de Pot de Cupidité, Pot de Dualité et Pot des Désirs. En bannissant 3 ou 6 cartes de l’Extra Deck, le nouveau Pot permet au duelliste d’excaver le même nombre de cartes sur le sommet de son deck, et d’en choisir une pour l’ajouter à sa main. Cette nouvelle magie sera particulièrement appréciée en compétition.

Vortex Embrasé sera disponible le 4 février. Le set complet comprendra 10 Secret Rares, 14 Ultra Rares, 26 Super Rares et 50 Communes pour un total de 100 nouvelles cartes. Chaque paquet contiendra 9 cartes : 1 brillante et 8 Communes. Prix de vente conseillé : 3,99 € par paquet.

Pendant des années, les duellistes ont grandement estimé Brionac, Dragon de la Barrière de Glace et Trishula, Dragon de la Barrière de Glace. Ce thème glacé fait son grand retour dans le Deck de Structure : les Chaînes Glaciales avec des ajouts ! De nouveaux monstres Barrière de Glace gèlent leurs adversaires sur place. Lorsque le duelliste contrôle deux monstres ou plus de ce thème, chacun d’entre eux gagne un effet de contrôle lui permettant de stopper des attaques, de parer des cartes magie et d’interdire les Invocations Sacrifice.

Une nouvelle incarnation de Trishula est prête à briser ses chaînes glacées ! Ce nouveau monstre Synchro peut bannir jusqu’à 3 cartes, et s’il est détruit par l’adversaire, le Trishula d’origine peut être invoqué Spécialement à sa place. Tous les Synchros « Barrière de Glace » sont présents dans le deck de structure et aideront les joueurs à construire leur Extra Deck. Avec Émissaire du Lotus Écarlate, Chaîne Démoniaque, Violent Orage de Poussière et Répression, le Deck de Structure : les Chaînes Glaciales renferme des cartes qui renforceront toutes les stratégies.

Le Deck de Structure : les Chaînes Glaciales sera disponible le 18 février. Chaque boîte contiendra un tapis de jeu Deluxe ainsi que 46 cartes : un deck principal de 41 cartes et un Extra Deck de 5 cartes avec 6 Ultra Rares, 3 Super Rares et 37 Communes. Prix de ventre conseillé : 9,99 €.

En mars, la Magicienne des Ténèbres le Dragon Chevalier débarque avec sa propre collection d’accessoires. Les protèges-carte Dark Magician Girl the Dragon Knight Sleeves permettent aux duellistes de protéger leurs cartes avec style, tandis que la boîte Dark Magician Girl the Dragon Knight Card Case peut contenir jusqu’à 70 cartes avec protections, divisées en un deck principal accompagné d’un Side et d’un Extra Deck. Le tapis de jeu Dark Magician Girl the Dragon Knight Game Mat habille les duels sur chaque surface de jeu, et pour finir, les cartes peuvent être exhibées dans le Dark Magician Girl the Dragon Knight 9-Pocket Duelist Portfolio. Il renferme 10 pages de 9 poches chacune, qui s’ouvrent sur le côté, pour une capacité totale de 180 cartes. Ces quatre accessoires sont ornés de la nouvelle illustration de la Magicienne des Ténèbres le Dragon Chevalier, tirée de Les Dragons de Légende : La Série Complète.

La collection Dark Magician Girl the Dragon Knight sera disponible le 5 mars et comprendra quatre accessoires : les protèges-carte Dark Magician Girl the Dragon Knight Card Sleeves (prix de vente conseillé : 3,99 €), le tapis de jeu Dark Magician Girl the Dragon Knight Game Mat (prix de vente conseillé : 14,99 €), la boîte Dark Magician Girl the Dragon Knight Card Case (prix de vente conseillé : 4,99 €) et le portfolio Dark Magician Girl the Dragon Knight 9-Pocket Duelist Portfolio (prix de vente conseillé : 9,99 €).

En février, seize duellistes remporteront une invitation pour le prochain European Remote Duel Qualifier, une confrontation de haut niveau et à distance qui se déroulera en mars. Il sera l’un des premiers événements avec L’Impact de la Genèse et Vortex Embrasé, et permettra de jauger leur influence sur la scène compétitive.