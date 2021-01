Les PlayStation Plus de mois de février 2021

Partager Facebook

Destruction AllStars (PS5) disponible jusqu’à 6 Avril 2021

Divertissez une foule en délire en semant le chaos dans une arène remplie de véhicules survoltés, avec ce jeu multijoueur* qui vous fera profiter des joies de la tôle froissée. Après avoir fait votre choix entre 16 as de la destruction et quatre modes, vous devrez user d’habileté, de tactique et de maîtrise du timing pour causer des dégâts, aussi bien derrière le volant qu’en mettant à profit vos compétences de parkour. Améliorez les compétences et atouts uniques de votre personnage, notamment un véhicule qui lui est propre, pour prendre l’avantage dans des combats en chacun pour soi ou en équipe et ainsi devenir le champion de la Global Destruction Federation, la fédération internationale de la destruction. Le jeu prend également en charge la fonction Aide au jeu de la PS5**. Vous bénéficierez ainsi de conseils et d’indices vous permettant de décrocher le titre de machine de destruction ultime sans avoir à quitter votre partie.

Control: Ultimate Edition (PS5 et PS4)

Maîtrisez des compétences surnaturelles et maniez une arme de poing polymorphe dans ce jeu d’action et d’aventure à la troisième personne signé Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake). Vous incarnez Jesse Faden, directrice du Bureau Fédéral de Contrôle, dont le quartier-général est envahi par un ennemi menaçant. En dépit des apparences, l’intérieur de ce gratte-ciel est vaste et en constante évolution. Vous devrez explorer et exploiter cet environnement imprévisible pour faire place nette et repousser les envahisseurs.

Concrete Genie (PS4)

Saisissez un pinceau magique et rendez à la ville polluée de Denska sa superbe d’antan et son front de mer animé dans ce jeu d’action et d’aventure touchant, qui a remporté de multiples récompenses. Nettoyez les rues et les allées, puis utilisez votre peinture vivante pour créer d’espiègles génies qui mettront leurs pouvoirs magiques à votre service pour vous aider à surmonter les énigmes et à repousser les brutes qui vous pourchassent. Le jeu offre également deux modes de jeu supplémentaires conçus exclusivement pour PS VR, vous permettant de laisser libre cours à votre imagination.