The King of Fighters XV : le champion Benimaru Nikaido électrise le ring

La Team Hero est au complet avec le protagoniste Shun’ei, le somnolant Meitenkun et le glorieux Benimaru.

SNK CORPORATION dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de personnage pour The King of Fighters XV, qui met à l’honneur Benimaru Nikaido. Ce champion se joint au maître illusionniste Shun’ei et au gros dormeur (mais pas moins mortel) Meitenkun pour former la dynamique Team Hero. Davantage d’équipes et de personnages seront dévoilés en amont du lancement du jeu, prévu cette année.

KOF XV s’inscrit dans la lignée des précédents opus The King of Fighters avec ses iconiques combats par équipes de 3. Les différentes équipes ont chacune leur propre histoire et fin.

Né dans une famille aisée composée d’un père japonais et d’une mère américaine, Benimaru Nikaido est un combattant de haut niveau. Sa silhouette élancée accentue sa force électrostatique et ses jambes ciselées, taillées par des années de shoot-boxing, lui permettent d’exécuter des coups de pied qui frappent comme l’éclair. Durant le tournoi, Kyo Kusanagi, ami et rival de Benimaru, le contraint à surveiller Shun’ei et Meitenkun.

Bien qu’il soit encore jeune, Shun’ei est un maître dans la manipulation des illusions. Après l’apparition de mystérieuses mains autour de son corps, Shun’ei est abandonné par ses parents. Le légendaire maître des arts martiaux Tung Fu Rue le prend sous son aile et lui apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Après la défaite d’un étrange être connu sous le nom de Verse, Shun’ei poursuit son entraînement afin de mieux contrôler ses pouvoirs. Il prend part au tournoi accompagné de son ami Meitenkun afin de repousser ses propres limites.

Armé de son coussin, le somnolant Meitenkun est un maître dans l’art martial secret Hyakkyokuminminken (Les Huit Extrémités du Poing Endormi). Il considère son mentor Tung Fu Rue et son meilleur ami Shun’ei comme sa famille. L’étendue de son pouvoir et de sa technique est un mystère pour tous, à tel point que beaucoup pensent que Meitenkun est l’arme secrète de Tung.