Blade & Soul Revolution : Les pré-inscriptions sont ouvertes

Suite à son succès retentissant, notamment en Corée et dans plusieurs autres pays asiatiques, le dernier RPG en monde ouvert de Netmarble, Blade & Soul Revolution, ouvre officiellement ses pré-inscriptions pour les joueurs du monde entier sur l’App Store et Google Play en prévision de son lancement imminent.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs qui se pré-inscrivent pour télécharger le jeu recevront 1 000 cristaux noirs pour le lancement (la monnaie premium de Blade & Soul Revolution) ainsi qu’un animal de compagnie en bonus, Lumi pour les utilisateurs d’Android, et Sparkie pour les utilisateurs d’iPhone. A la sortie du jeu, les joueurs du monde entier pourront choisir entre cinq professions de départ, y compris l’invocateur. Par ailleurs, les mécanismes du jeu ont été simplifié par rapport à la version asiatique pour une prise en main encore plus facile et décontracté.

Le site de pré-inscription a également été mis à jour avec des infos sur l’histoire, les professions et le contenu du jeu comme les raids, les donjons, le JcJ (joueur contre joueur) et les guerres de faction. Toutes les nouvelles vidéos sur Blade & Soul Revolution ont également été chargées sur la chaîne YouTube officielle pour que les joueurs puissent en apprendre plus.

Blade & Soul Revolution est un RPG mobile en monde ouvert basé sur le jeu en ligne sur PC Blade & Soul. Dans Blade & Soul Revolution, vengeance et combats à couper le souffle sont les maitres-mots. Le jeu reste fidèle à ses racines PC avec ses graphismes 3D de qualité et son contenu gigantesque. Tout a été remanié pour fonctionner parfaitement sur les appareils mobiles. Blade & Soul Revolution se déroule dans un monde fantastique inspiré par l’Asie. Le jeu bénéficie du moteur Unreal Engine 4 permettant d’offrir des combats de faction en temps réel impressionnants et une expérience de gameplay incomparable.

Le jeu sera disponible cette année sous forme de téléchargement numérique gratuit (avec des achats intégrés) sur les deux plateformes. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel.