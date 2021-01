FUSER : une démo disponible et mise à jour 1.3

Partager Facebook

FUSER : une démo jouable est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam

Fuser fait le plein de nouveautés : de nouveaux événements, des améliorations pour la coop’, des DLC, et bien plus encore !

NCSOFT et Harmonix Music Systems, éditeur et développeur respectifs de FUSER, annoncent l’arrivée prochaine de la mise à jour 1.3 de leur nouveau jeu de musique. D’ici quelques semaines, de nouveaux modes de jeu et de nombreuses améliorations viendront rendre FUSER encore meilleur. FUSER est disponible dès à présent, et une démo jouable entièrement gratuite encourage les nouveaux joueurs à tenter leur chance en tant que DJ virtuel sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

La mise à jour 1.3 de FUSER proposera plusieurs nouveautés :

Des événements live – Ces nouveaux événements ajouteront une touche compétitive au jeu et représenteront un véritable défi pour ceux et celles qui voudront se hisser en haut du classement. Des récompenses attendent même les meilleurs d’entre eux !

Des options de personnalisation pour le freestyle coopératif – Les joueurs pourront configurer le nombre de rounds ainsi que leur durée lors des sessions de freestyle coopératives publiques.

Les Hot Clips – Un nouvel outil créatif qui permettra aux DJ de prévisualiser un disque avant de le poser sur la platine.

Des mixes plus facile à retrouver – Il sera plus simple de retrouver des mixes aimés par un joueur en visitant son profil. Ces derniers pourront par ailleurs être classés par ordre alphabétique, par nombre de vues et de likes, ou encore par date de création.

Encore plus de partage – La mise à jour optimisera grandement le partage et la diffusion en direct des mixes. Il sera également possible d’activer une option pour n’utiliser que le contenu monétisable sur les plateformes de streaming.

Et bien plus… – La mise à jour 1.3 corrige des bugs remontés par la communautés, propose deux options de calibrage pour la Nintendo Switch en modes portable et dockée, et des améliorations d’interface.

Dans les semaines à venir, de nouveaux DLC feront leur apparition, et les joueurs pourront ainsi exprimer leur créativité avec des chansons des artistes suivants :

24kGoldn

BebeRexha

Bell BivDeVoe

BLACKPINK

DaBaby

David Guetta

Doja Cat

Dua Lipa

ianndior

Imanbek

Jason Derulo

Marshmello

Shaggy

Shawn Mendes

Sia

Usher

Et bien plus encore !

Toutes ces nouveautés arriveront très bientôt dans FUSER, mais une démo jouable est dès à présent disponible gratuitement sur PC et consoles. La démo de FUSER explique les mécaniques du jeu aux néophytes à l’aide des 8 morceaux suivants :

Bad Bunny – YoPerreo Sola

Billie Eilish – bad guy

Cardi B – Bodak Yellow

deadmau5 ft. Rob Swire – Ghosts ‘n’ Stuff

Dua Lipa – Don’t Start Now

Rage Against The Machine – Killing In The Name

Smash Mouth – All Star

Warren G and Nate Dogg – Regulate

FUSER et sa démo jouable sont désormais disponibles sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. La mise à jour 1.3 sera quant à elle très bientôt disponible sur toutes les plateformes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de FUSER.