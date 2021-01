Test – Gods Will Fall

Dernier espoir de l’humanité.

Gods Will Fall relate l’éternel conflit qui oppose la création aux dieux assoiffés de cruauté et de souffrance en imposant aux hommes une dévotion aveugle. Lassé de cette situation, l’humanité tante de défier et de renverser cette suprématie. Pour ce faire, le titre nous place aux commandes de 8 champions rescapés du naufrage de la flotte partie en guerre contre les dieux. Échouée sur une île, notre aventure nous entraîne à survivre au monde hostile nous faisant face et à partir en chasse des dix dieux pour notre ultime rédemption.

Après un tutoriel expliquant les bases du gameplay, Gods Will Fall nous offre une totale liberté d’action. L’île qui fait office d’aire de jeu est totalement accessible et ne représente aucun danger. C’est à nous de l’explorer et ou de faire les donjons ( au nombre de 10 et représentant chacun un dieu) comme bon nous semble. Pas de ligne directrice, pas de contrainte, c’est à nous de survivre. C’est l’un des points forts du titre.

L’intérêt du titre se retrouve dans le fait que chaque partie est unique et que l’exploration et la survie de notre groupe dans les donjons dépend de notre manière de jouer. Pour chaque donjon, qui offre un environnement et un challenge unique, il faut choisir 1 champion parmi les 8 disponibles pour s’y aventurer. Sachant que chaque champion possède ses propres statistiques, ses propres armes et ses propres capacités. Il s’avère également, en fonction du donjon et du Dieu à affronter, que le groupe se voit impacté soit par un malus ou un boost au niveau de ses statistiques. Il en va de même lors de la perte d’un camarade.

Une fois dans le donjon, le but de ce dernier est de vaincre le dieu présent dans ce lieu. Pour y parvenir, il faudra réduire au maximum le nombre de monstres présents, pour affaiblir le boss final. Bien entendu encore une fois libre à vous d’aller directement défier le Dieu, mais au vu de la difficulté très présente et offerte par Gods Will Fall, il est vivement conseillé de s’attaquer dans un premier temps aux diverses montres. Par ailleurs, si par malheur, mais inévitable au vu du challenge proposer, votre champion meurt ou doit échouer dans un donjon, il se fait capturer et reste bloqué. Il faut alors de nouveau choisir parmi nos autres champions pour recommencer le donjon, ainsi de suite pour réussir et donc récupérer l’intégralité de notre groupe.

Gods Will Fall se destine avant tout aux joueurs avides de challenge, puisque le titre propose une difficulté assez élevée, qu’il faudra dompter pour réussir. Le grand public risque de vite abandonner.

Côté gameplay le titre se veut classique et c’est le gros point noir qu’il faut noter. Comme précisé chaque champion est certes unique, mais là prise en main est pareil pour tout le monde. Chaque champion peut donc sauter, faire des attaques légères, des attaques lourdes, esquiver, mais également récupérer et utiliser diverses armes lâchées par les ennemis. D’ailleurs une mécanique très intéressante mais qui demande un temps d’adaptation, consiste à étourdir un ennemi. Pour ce faire il faut esquiver dans sa direction au moment qu’il nous frappe, cette mécanique permet de rapidement prendre le dessus. Malheureusement le gameplay peu précis, puisqu’il est impossible de verrouiller un ennemi, rend la tâche difficile, voire brouillon et très punitif surtout avec plusieurs ennemis en même temps.