La Toute Nouvelle Collection du 4e Maillot du PARIS SAINT-GERMAIN disponible dans FIFA 21

La nouvelle collaboration PSG x Jordan disponible dès à présent dans EA SPORTS™ FIFA 21 VOLTA FOOTBALL. Dès le 2 février, parez-vous du 4e maillot dans les modes Coup d’Envoi et Carrière

EA SPORTS™ annonce une collaboration exclusive avec le Paris Saint-Germain dans EA SPORTS FIFA 21™. Pour lancer l’année avec style, les joueurs de FIFA 21 ont l’occasion d’équiper leur avatar et leurs équipes de tous nouveaux designs.

Dévoilée officiellement aujourd’hui et disponible dès à présent à la vente en boutique, la toute dernière collection autour du 4e maillot Paris Saint-Germain x Jordan fait son apparition sur les terrains du mode de jeu VOLTA FOOTBALL au sein de FIFA 21.

Et dès le 2 février, le 4e maillot du PSG sera également disponible dans le mode Coup d’Envoi et le mode Carrière.

Avec ce partenariat, EA SPORTS continue de rapprocher les univers du ballon rond et du terrain virtuel et offre une nouvelle opportunité aux fans de créer une connexion encore plus forte avec leur sport et leur club favoris.

Une nouvelle vidéo célébrant la passion du Paris Saint-Germain pour l’art et le design, met en scène plusieurs joueurs portant le nouveau maillot dans un cadre moderne et artistique.

FIFA 21 est disponible sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.