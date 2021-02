Minecraft se met à l’écologie avec la carte Sustainability City

Partager Facebook

Mojang Studios lance une nouvelle carte gratuite pour Minecraft : Sustainability City (ville durable). Celle-ci vous invite à comprendre comment les objectifs et les thématiques explorés dans le rapport annuel 2020 de Microsoft consacré au développement durable peuvent prendre vie dans une ville Minecraft.

La carte Sustainability City est disponible gratuitement dans la partie Éducation du marché Minecraft et également au sein de Minecraft: Education Edition, où vous pourrez télécharger six nouvelles leçons pensées pour sensibiliser les élèves au développement durable : gestion responsable des forêts, tri des déchets, maisons durables, solutions d’énergies alternatives et plus encore.

Production alimentaire durable. Découvrez des solutions durables pour la production alimentaire en visitant une ferme, une épicerie, une déchetterie et une usine de recyclage.

Découvrez des solutions durables pour la production alimentaire en visitant une ferme, une épicerie, une déchetterie et une usine de recyclage. Traitement des eaux. Apprenez-en plus sur le traitement des eaux pour comprendre en quoi les biosolides contribuent à fertiliser et à quoi servent les eaux traitées.

Apprenez-en plus sur le traitement des eaux pour comprendre en quoi les biosolides contribuent à fertiliser et à quoi servent les eaux traitées. Bienfaits des ordures. Sur un terrain, apprenez quels matériaux sont recyclables et ce qui arrive à ceux qui ne peuvent l’être.

Sur un terrain, apprenez quels matériaux sont recyclables et ce qui arrive à ceux qui ne peuvent l’être. Écogestion des forêts. Pour mieux comprendre l’impact social, économique et environnemental de la gestion responsable des forêts.

Pour mieux comprendre l’impact social, économique et environnemental de la gestion responsable des forêts. Maison durable. Découvrez une maison construite avec des matériaux durables pour apprendre comment optimiser son bilan énergétique.

Découvrez une maison construite avec des matériaux durables pour apprendre comment optimiser son bilan énergétique. Énergies alternatives. Découvrez une centrale hydroélectrique pour en apprendre plus sur les lignes électriques et l’éolien.

Pour participer à la création d’un monde meilleur au travers des jeux vidéo, Minecraft soutient depuis longtemps des initiatives environnementales mondiales avec des partenaires comme The Nature Conservancy et World Wildlife Fund. Plus de 100 millions de personnes jouent à Minecraft tous les mois et plus de 35 millions d’étudiants et d’enseignants dans 115 pays possèdent une licence pour utiliser Minecraft: Education Edition en classe.