Test – Atelier Ryza 2 : Lost Legends et the Secret Fairy

3 années se sont écoulées depuis les dernières aventures de notre héroïne sur l’île Kurken. Ryza, quant à elle, continue son apprentissage de l’alchimie avant de se voir remettre un œuf mystérieux. Décidé et acceptant la tâche de comprendre l’origine de cet œuf, Ryza part en direction de la capitale pour y rejoindre son ami Tao, qui l’invite à prendre part à l’exploration d’étranges ruines, sans se douter que ces derniers et l’œuf sont étroitement lié et de ce fait de l’aventure qui les attendent.

C’est autour de cette nouvelle intrigue que le studio a l’origine des Ateliers à construit et nous offre cette nouvelle aventure tout en gardant ce qui fait la force de la franchise avec ses graphismes, son univers coloré et ses personnages très mignons, offrant une alternative dans le monde du JRPG. On pourra toujours reprocher l’écriture peut-être trop girly traitant avec légèreté certains sujets comparés aux autres références du genre en règle générale, mais cette Atelier se parcourt avec plaisir. Plaisir accentué par le fait que le titre est pour la première fois traduit en français offrant une VOSTFR de bonne qualité, malgré quelques erreurs de traduction.

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout, pour prendre part à cette suite. Quelques rappels sont bien présents, mais rien qui puisse gâcher votre aventure en commençant directement avec cet opus.

L’histoire, au-delà de l’intrigue principale, est ponctué par divers événements sous forme de cinématique mettant en scène des protagoniste important ou non, de quêtes secondaires à réaliser via un tableau de chasse ( demandant de remplir certaines conditions pour les valider ), et la récolte de divers objets pour l’alchimie, cœur du soft.

Bien entendu, Ryza pourra compter sur ses compagnons de route pour l’aider dans son aventure. Visage connu pour les habitués ou nouvel arrivant, chaque personnage à son propre rôle à jouer dans cette aventure. Malheureusement, on regrette fortement le manque d’approfondissement sur l’histoire et le rôle des personnages qui nous accompagnent ou non, laissant un certain vide à ce niveau. Atelier Ryza n’est certes pas un titre AAA, mais mériterait un peu plus de soin à ce niveau. Le titre ne se concentre que sur les ruines et les mystères autour de Fi.

Gust renouvelle un peu sa formule en intégrant de nouvelles mécaniques afin d’accentuer l’aventure. De ce fait Ryza peut désormais grimper, nager et même plonger sous l’eau et utiliser un bracelet magique (grappin) pour l’aider à traverser et de rejoindre des zones inaccessibles. Ces nouvelles mécaniques viennent approfondir l’exploration des différentes zones à découvrir, qui se résume en règle générale à la récupération d’un coffre ou de récolte.

Même constat en ce qui concerne le point central des Ateliers, c’est-à -dire, l’alchimie. Gust après avoir bouleversé la formule au précédent opus, ne prend pas de risque et confirme simplement ce qui en fait sa force en y ajoutant quelques souplesse par ci par là. L’alchimie demandera énormément de votre temps, c’est le cœur du titre, on y craft tout, arme, armures, bijoux, objets de regain de vie etc… Entre la récolte d’objets et les créations ceci vous demandera une bonne gestion des ressources et de bien faire attention au effet donner aux objets et comment avoir le meilleur résultat pour vous aider dans votre épopée. Maintenant un arbre de talents permet de débloquer des recettes en contrepartie de points SP, qui peuvent être gagnés en explorent les donjons mais également en récompense de chaque objet créé. Bien entendu les recettes les plus rares et les plus puissantes demanderont du temps pour les acquérir offrant ainsi une très bonne progression. Mais au final l’alchimie est simple et très bien expliquée dans un tutoriel, il suffit de suivre une suite logique déchaînement d’objet pour réaliser votre synthèse. Lors de cet enchaînement vous pourrez ajouter des effets ou tout transcender pour débloquer une nouvelle recette. Bref pas de panique non plus, il est possible de rendre chaque synthèse automatique si vous vous ne vous sentez pas d’avoir la patience.

Pour ce qui est des phases de combats, le titre garde son système de tour par tour en temps réel et devient plus simple et perd globalement en stratégie, mais garde son dynamisme et ses enchaînements d’effets spéciaux pour notre plus grand bonheur. Dans les grandes lignes le système de rôle à attribuer à chaque membre de son équipe à disparu, et la montée de niveau tactique ( système qui offre une fois au niveau 5, plus de dégât des combos plus longs etc… ) se fait qu’en à lui automatiquement. Si les puristes du premier regretteront cette simplicité, tout n’est pas non plus tout noir. Par ailleurs, Gust intègre une mécanique de garde. Plutôt rigide dans son application, cette mécanique qui demande rapidité et observation permet de réduire le nombre de dégâts reçus et d’augmenter le nombre de point AP ( point nécessaire pour enclencher les Skill Offensifs) si réussi. En bref, le système de combat, même simplifié, garde tout son panache et ce n’est clairement pas pour déplaire.

Quid de la version PlayStation 5 :

Pour rappel, si vous avez réussi à vous procurer la dernière console de chez Sony, Atelier Ryza 2 offre une version gratuite numérique sur PS5. De quoi profiter des nouvelles capacités de la machine. En résumé et après avoir comparé les deux versions, on retient, comme d’habitude des temps de chargement ultra-courts, des graphismes plus fin, plus propres sans pour autant gommé par exemple le flou présent mais propose bien un FPS à 60 images par seconde stable. Malheureusement et encore une fois cette version PlayStation 5 est à part. À moins d’une nouvelle mise à jour à court terme, il est impossible de transférer sa sauvegarde de la PS4 vers la PS5 pour poursuivre son aventure et profiter du gain technique, pareil pour les trophées.