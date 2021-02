Canon présente le XA45, un caméscope 4K compact doté de fonctions d’enregistrement professionnelles

Partager Facebook

Canon répond à la forte croissance de la demande en contenus 4K en étoffant sa gamme avec le XA45, un modèle destiné aux entreprises, aux centres de formation et au secteur du divertissement. Ce caméscope professionnel est équipé d’un zoom optique 20x et d’un capteur CMOS de type 1⁄2,3 pouce et de codecs permettant l’enregistrement UHD 4K ou Full HD aux formats XF-AVC¹ et MP4, gage d’une flexibilité créative maximale. Successeur du XA40 (commercialisé en 2019), le XA45 est doté d’une sortie 3G-SDI qui permet de le raccorder aux équipements broadcast courants tels que les encodeurs de streaming en direct. Il réunit ainsi les conditions optimales pour répondre à la demande croissante en connexions IP professionnelles.

À la fois compact et performant

Ne pesant que quelque 730 g (boîtier seul) sur la balance, le XA45 est un caméscope UHD 4K léger et extrêmement compact. En dépit de sa compacité, il se montre très performant grâce à la combinaison d’un capteur CMOS UHD 4K de type 1/2,3 pouce et à un processeur d’image DIGIC DV6 délivrant des images UHD 4K incroyablement nettes. Sa fonction de suréchantilonnage des données 4K garantit également des vidéos Full HD impressionnantes. Et dans la foulée, il répond à la demande croissante en contenus de haute qualité.

Évolution des modèles XA15 et XA11, le XA45 propose le format d’enregistrement professionnel XF-AVC. L’utilisateur peut ainsi l’intégrer à des flux de travail professionnels avec des métadonnées complémentaires et mettre à profit de nouvelles possibilités créatives en post-production. Le caméscope est compatible avec l’enregistrement UHD 4K au format XF-AVC ou Full HD2 sous un débit maximum de 160 Mbps en 25,00p et de 45 Mbps en Full HD. Si le XA45 répond à la demande croissante en contenus 4K, il satisfait également les attentes dans le domaine de la vidéo Full HD. En mode Full HD, le XA45 prend en charge les cadences 25,00p, 50,00p et 50,00i.

Pour accélérer le traitement des contenus, le XA45 est également capable d’enregistrer sans perte du matériel UDH/4K sur une carte SD avec le codec MP4.

Parfait pour une configuration de streaming

L’année 2020 a été celle de la démocratisation du streaming en direct. Les changements introduits dans les institutions et les entreprises au niveau de leurs méthodes de travail ont entraîné une hausse de la demande en équipements vidéo de haute qualité compatibles avec le streaming dans de nombreux secteurs, tels que la formation et les entreprises. Avec sa sortie vidéo 3G-SDI, le XA45 satisfait les plus hautes exigences. Outre cette sortie SDI, le XA45 embarque des sorties HDMI autorisant une intégration sans problème dans les différents environnements de streaming en direct.

Optique de précision

Équipé d’un objectif de haute qualité à zoom optique 20x, le XA45 offre une plage grand-angle surprenante sur un caméscope d’une telle compacité – en l’occurrence de 29,3mm (équivalent 24×36) en mode grand-angle à 601mm en mode téléobjectif. Son zoom optique 20x peut même être agrandi grâce au multiplicateur de focale 2x intégré au caméscope. L’utilisateur peut ainsi zoomer au choix jusqu’à 400x, ce qui lui permet de capturer des sujets extrêmement éloignés. Le XA45 n’est pas non plus en reste dans le domaine de la stabilisation d’image, car il dispose de 3 modes IS performants: Standard IS, Dynamic IS et Powered IS. Un trio qui lui permet de capturer des images sans flou de bougé dans toutes les conditions de prise de vues.

En décembre 2020, Canon avait présenté une mise à jour du micrologiciel pour cette série de caméscopes. Les modèles concernés sont: XF405 / XF400, XA40 / XA45 et XA55 / XA50, ainsi que les modèles LEGRIA HF G60 et HF G50. Grâce à cette mise à jour, le XA45 prend en charge des styles d’image personnalisés permettant de régler par exemple la netteté, la saturation, le degré de détails de la peau et la réduction du bruit. D’une manière générale, cette option offre davantage de flexibilité créative pendant la capture vidéo. Pour personnaliser le caméscope, l’utilisateur peut également accéder à des fonctions supplémentaires telles que Zebra, Peaking et Marker via des touches configurables. Un plus en termes de fonctionnalité et de convivialité.

De multiples options de prise de son

Le XA45 est compatible avec la prise de son professionnelle. Sa poignée amovible est dotée de prises XLR standard à 3 pôles pour microphones externes et prend en charge la prise de son à deux ou quatre canaux. Le caméscope incorpore également des entrées ligne, microphone et Phantom 48 V. Un microphone stéréo intégré est également présent, tout comme un mini-jack standard 3;5 mm (stéréo) permettant de connecter un microphone externe.

Le XA45 sera disponible en Suisse dès mi-février 2021 au prix de CHF 1’919.- (PVC).