Partager Facebook

Twitter

Pinterest

« Dans l’ombre des hommes » d’Anaïs Jeanneret est un roman contemporain qui évoque le cyberbashing et ses effets cruels sur ceux qui en sont victimes.

La victime, c’est Louise. Ecrivaine, elle est mariée à Philippe, un homme de pouvoir faisant partie du gouvernement. Ensemble, ils ont eu un fils, Léo, désormais établi en Australie. Un jour, elle tombe sur une lettre oubliée sur le lavabo de la salle de bains. A l’intérieur, un relevé bancaire mentionnant un virement de 300’000 dollars versé sur le compte de M. Philou. Elle se souvient qu’au début de leur relation, 23 ans plus tôt, ils s’amusaient à s’appeler Philou, contraction de Philippe et Louise. Elle comprend immédiatement que son mari a touché des pots de vin dans des tractations relatives à l’acquisition d’un groupe de presse très convoité. Une affaire très médiatisée. Elle sait que les magouilles de Philipe vont vite être découvertes et qu’il ne pourra pas passer à travers les mailles du filet. Se sentant trahie par les mensonges de son mari qu’elle découvre être un hors-la-loi en même temps qu’elle découvre qu’il la trompe avec son assistante, elle décide de divorcer. Elle va quitter Paris et les privilèges du milieu bourgeois privilégié dont elle fait partie. Un milieu envié mais aussi impitoyable. Lorsque l’affaire de corruption sortira dans les journaux, elle deviendra la proie d’un harcèlement sans pitié sur les réseaux sociaux et dans la presse parce que « femme de ». Ses soi-disant amis se détourneront aussi d’elle. Comment réagir face à ce déferlement de haine et de violence ? Comment faire pour y survivre ?

Anaïs Jeanneret

A travers l’histoire de Louise, l’autrice livre une fine analyse du monde actuel et des dommages directs et collatéraux provoqués par le cyberharcèlement. Un ouvrage tristement d’actualité !