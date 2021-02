Stadia: Google ferme ses studios et Jade Raymond quitte le navire

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Google opère un changement radical de stratégie et arrête la création d’exclusivités. Pour autant, la plateforme continuera ses services.

Divulguée par Kotaku et confirmée dans la foulée par un post de Phil Harrison, la nouvelle fait grand bruit. La plateforme cloud gaming de Google lancée fin 2019 dont le modèle économique qui passe par l’achat des jeux peine à convaincre voit les deux studios de développement Stadia Games and Entertainment fermer leurs portes. Ceci alors que le second studio n’est ouvert que depuis l’an dernier, avec à sa tête Shannon Studstill, auparavant chez Sony Santa Monica.

Cette fermeture des studios de Montréal et de Los Angeles va mettre au chômage au moins 150 développeurs, bien que Google promet de trouver un nouveau poste aux développeurs le souhaitant. De plus, plusieurs projets en cours vont être annulés et Jade Raymond, vice présidente, quittera le giron de Google.

Au final, le service va continuer à fonctionner et pourra simplement accueillir des exclusivités provenant d’autres développeurs. De plus, Google prévoit de proposer sa technologie de cloud gaming aux éditeurs. Le belle promesses passées semblent maintenant bien lointaines…