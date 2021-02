Judgment arrive sur PS5, Series X|S et Stadia le 23 avril !

Partager Facebook

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio sont de retour dans les rues de Kamurocho afin de présenter Judgment sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Google Stadia le 23 avril. Judgment profite des prouesses graphiques qu’offre cette nouvelle génération de console. Il propose désormais des visuels retravaillés en 60 FPS, mais également des temps de chargement améliorés. Enfin, le jeu bénéficiera de tous les DLC sortis jusque là.

Élu comme « the best crime drama not on TV » par le Hollywood Reporter, Judgment est sorti à l’origine sur PlayStation 4 en 2019. Ce Judgment marque les débuts de cette mystérieuse enquête sur Xbox et Stadia.

Judgment vous plongera dans une enquête sombre et passionnante au cœur de Tokyo. En tant que Takayuki Yagami, détective privé à la mauvaise réputation, vous devrez élucider le mystère des meurtres en série qui frappent la ville. Accompagné par son partenaire et ex-yazuka Masaharu Kaito, Yagami devra se frayer un chemin à travers le réseau criminel de Kamurocho afin de lever le voile sur la vérité, aussi dangereuse soit-elle.

Judgment reprend les caractéristiques de la saga des Yakuza à travers le personnage de Yagami. Les fans reconnaîtront ce style de combat frénétique, emblématique de la franchise. De nombreuses missions secondaires avec les habitants y seront proposées, ainsi que des pauses ludiques grâce à des mini-jeux. Les joueurs retrouveront ainsi un scénario captivant, des combats dignes du septième art et un casting rempli de personnages charismatiques. Judgment saura garder en haleine tous les aspirants détectives.