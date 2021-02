Koch Media et Black Eye Games s’associent pour la distribution de Siege Survival : Gloria Victis

Partager Facebook

Une démo jouable sera disponible dans le cadre du Steam Game Festival.

Koch Media et Black Eye Games sont heureux d’annoncer leur partenariat pour la sortie de Siege Survival: Gloria Victis, en version dématérialisée sur PC, sous le label Ravenscourt. Le jeu est prévu pour le second trimestre 2021.

Se déroulant au Moyen-Âge, Siege Survival: Gloria Victis vous met à la tête d’un groupe de civils qui tente de survivre au siège brutal de leur ville. Parcourant la cité à la recherche de ressources, ce jeu de stratégie et de gestion vous permet de fabriquer du matériel et de garder les troupes approvisionnées afin d’éviter que la ville ne soit envahie.

Le jeu sera un titre clé de l’édition Printemps 2021 du Steam Game Festival, qui se déroulera du mercredi 3 février à 19h jusqu’au lundi 9 février, 19h. Une toute nouvelle démo entièrement jouable sera disponible et permettra aux joueurs de vivre les premiers jours du siège. Ils pourront ainsi prendre part aux tutoriels de collecte, d’artisanat et d’exploration, qui leur permettront également d’explorer une partie de la ville assiégée. La campagne complète se déroulera pendant 30 jours.

Visitez la page STEAM de Siege Survival: Gloria Victis:

https://store.steampowered.com/app/1167140/Siege_Survival_Gloria_Victis/

Jan Grochowski, PDG de Black Eye Games a déclaré au sujet du partenariat : « Nous sommes ravis de travailler avec Koch Media. Ce partenariat nous donnera accès à un marché mondial avec des équipes dédiées sur tous les principaux territoires.

Le développement de Siege Survival: Gloria Victis a été lancé par une équipe externe il y a deux ans, avec le soutien et la supervision totale de Black Eye Games.

Aujourd’hui, après avoir fusionné avec succès les deux équipes et commencé le partenariat avec Koch Media, nous avons assuré le développement futur de Siege Survival et de notre projet initial, le MMORPG Gloria Victis.

Nous espérons que les joueurs qui essaieront notre démo pendant le Steam Game Festival auront autant de plaisir à y jouer que nous en avons eu à la réaliser »

Daniel Emery, Senior Global Communications Manager chez Koch Media a ajouté qu’ils étaient « ravis » de ce joint-venture : « Nous sommes ravis de pouvoir faire équipe avec l’éditeur Black Eye Games, situé à Lublin en Pologne, pour cette prochaine sortie.

Le jeu médiéval de gestion et de survie Siege Survival: Gloria Victis s’inscrit parfaitement dans notre vaste catalogue, dans le cadre du nouveau portefeuille de jeux de Ravenscourt.

Nos équipes à Munich et dans le monde entier vont soutenir l’équipe de développement avec toute notre expérience dans l’édition et le marketing, à une échelle locale, mais également mondiale ».

A propos de Siege Survival: Gloria Victis:

Situé dans le même environnement médiéval que le MMORPG Gloria Victis, Siege Survival: Gloria Victis propose aux joueurs de diriger des factions en guerre et leur économie, à l’aide d’épées et de boucliers. Votre pays est envahi et votre ville est assiégée, votre groupe de civils est piégé dans la dernière forteresse encore debout et s’accroche à la vie. Bien que vous ne participiez pas directement aux combats, le sort de la ville est entre vos mains.

Fouiller : en vous aventurant hors de votre donjon, explorez de nuit la ville saccagée pour collecter

des matières premières, des marchandises abandonnées et des armes. Cela est nécessaire si vous souhaitez survivre et tenir le coup assez longtemps pour que les renforts puissent repousser les attaquants.

Artisanat et gestion des ressources : vous aurez besoin de meilleures armes, d’un toit, de nourriture chaude et tout ce qui pourrait vous être utiles. La seule façon de les obtenir est que vous et votre équipe les fabriquiez. Mais les ressources sont rares et vous devrez les gérer judicieusement pour vous en sortir en un seul morceau.

Survivre : pour défendre ce qu’il reste de votre ville, vos troupes fatiguées ont besoin de flèches, d’armes et d’armures, ainsi que de soin pour les blessés. Assurez-vous de l’approvisionnement et du soutien de vos troupes par tous les moyens possibles avant leurs combats, sinon l’ennemi prendra d’assaut votre donjon. De plus, évitez les soldats ennemis lorsque vous sortez dans le No Man’s Land chaque nuit.

De nombreux choix moraux difficiles et des tâches ponctueront ce récit unique qui emmènera les joueurs dans un voyage à travers Edring.

Pour plus d’informations sur le jeu et sur le Steam Game Festival, rendez-vous sur :