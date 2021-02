Partager Facebook

Lorsqu’on demandait à Marilyne Monroe ce qu’elle mettait pour dormir, elle répondait : « Chanel no 5 ! ». Comment est née cette flagrance mythique ? C’est ce que vous découvrirez dans « Mademoiselle Coco et l’eau de l’amour » de Michelle Marly. Vendu en Allemagne à plus de 300’000 exemplaires, l’ouvrage raconte comme Gabrielle Chanel, surnommé Coco, va se lancer corps et âme dans la création de ce parfum afin de rendre hommage à l’homme aimé qui vient de décéder brutalement dans un accident de voiture.

Outre le récit des différentes étapes de la naissance de ce parfum, l’ouvrage suit également le destin de cette femme exceptionnelle et tenace avec ses fêlures, ses drames intimes (elle a été une enfant placée) et ses rencontres riches et variées avec les artistes de l’époque. Coco va ainsi côtoyer Pablo Picasso, Serge Diaghilev ou encore Igor Stravinsky. L’ouvrage prend la forme d’un biopic. Toutefois, il ne s’agit pas d’une biographie mais bel et bien d’un roman. Comme l’explique l’autrice dans sa postface, le roman essaie d’être aussi proche du vrai que possible tout en ne prétendant pas établir la vérité définitive. Michelle Marly a également dû opérer quelques distorsions par rapport aux événements historiques pour obéir à des nécessités dramaturgiques.

Michelle Marly

Un roman intéressant écrit dans un style fluide qui se lit agréablement.