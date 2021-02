Xbox Game Pass : mise à jour du catalogue

Partager Facebook

Dès cette semaine sur le Xbox Game Pass :

Ghost of a Tale (PC) ID@Xbox – 4 février

Dans Ghost of a Tale, vous suivrez les aventures de Tilo, une courageuse souris ménestrel, dans sa quête périlleuse.

Project Winter (Android, Console & PC) ID@Xbox – 4 février

Project Winter est un jeu multijoueur à 8 qui met l’accent sur la tromperie et la survie. La communication et le travail d’équipe sont essentiels pour parvenir au but ultime : l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble

The Falconeer (Android, Console & PC) – 4 février

Endossez le rôle du Falconeer et volez à travers les cieux sur le dos d’un puissant oiseau de guerre dans ce jeu d’affrontements aériens en monde ouvert. Découvrez des secrets perdus en mer en rejoignant ou en vous opposant aux différents clans et factions peuplant la Grande Ursée.

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console & PC) – 11 février

La série Final Fantasy continue d’intégrer le Xbox Game Pass en 2021 ! Cette remastérisation reprend le phénoménal 12ème opus de la franchise. En plus de proposer des graphismes et un son améliorés, le jeu offre aussi des mécaniques faisant évoluer le Final Fantasy XII original vers la nouvelle génération de consoles. C’est la renaissance d’une aventure culte dans le monde d’Ivalice !

Jurassic World Evolution (Android & Console) – 11 février

Placez-vous au cœur de la franchise Jurassic Park et imaginez votre propre Jurassic World. Créez par bio-ingénierie des dinosaures qui pensent, ont des émotions et interagissent intelligemment avec le monde qui les entoure, et tentez de faire face aux menaces de l’espionnage, des évasions et des tempêtes tropicales dévastatrices dans un univers incertain où la vie trouve toujours son chemin.

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android & Console) ID@Xbox – 11 février

Stealth Inc 2 met à l’épreuve vos réflexes et vos méninges durant plus de 60 niveaux variés au sein d’un vaste univers détaillé. La mort n’est jamais très loin, mais l’un des rares avantages d’être un clone réside dans le fait que la mort n’est pas vraiment une fin en soi.

Wolfenstein: Youngblood (Android) – 11 février

Dix-neuf ans après Wolfenstein II: The New Colossus, les filles jumelles de BJ Blazkowicz doivent se battre. Jouez seul ou avec un ami. Gagnez des niveaux, explorez et terminez les missions pour débloquer de nouvelles aptitudes, des armes, des objets cosmétiques et bien d’autres éléments pour enrichir votre expérience de jeu et modifier votre apparence.

Sur le départ :

15 février

De Blob (Console)

Ninja Gaiden II (Console)

World of Horror (PC)

16 février