Avis – Oppo Reno4 Z

Smartphone milieu de gamme, le Oppo Reno4 Z est à placer dans la catégorie des mobiles 5G abordables, en misant sur un design soigné et un écran 120 Hz. Voyons s’il s’avère convaincant…

Abordable et efficace

Equipé d’une dalle LCD de 6,57 pouces au taux de rafraichissement de 120 Hz, d’un SoC Dimensity 800 associé à 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go, de 4 modules photo dont un grand-angle de 48 Mpx (f/1,7) et un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), ou encore d’une batterie de 4000 mAh, le Oppo Reno4 Z devrait jouer sans problème des coudes dans le milieu de gamme des mobiles 5G. Son design est soigné, voire élégant, avec un dos en plastique à effet matifié. Le mobile affiche des dimensions de 163,8 x 75,5 x 8,1 mm pour un poids de seulement 184 grammes. Sur sa face avant, l’Oppo Reno4 Z dispose d’un écran de proportion classique d’environ 84%, tandis que du côté de la connectique, le Reno4 Z embarque un port USB-C, une prise mini-jack 3,5 mm, une puce NFC ou encore une puce Bluetooth 5.1. Parmi les capteurs, on note la présence d’un gyroscope. Le lecteur d’empreintes digitales est quant à lui logé sur la tranche droite. Enfin, le mobile ne bénéficie pas de certification d’étanchéité et le chariot nano SIM est double, mais dépourvu de slot SD.

Du côté de l’écran, le mobile dispose d’un très bon écran IPS LCD, bien qu’il faille se passer du contraste que proposerait un Amoled. La dalle dispose de plus d’une fréquence d’affichage de 120 Hz, très agréable à l’utilisation et fluide en toutes circonstances. Pour ce qu’il en est des performances, l’Oppo Reno4 Z est doté du MediaTek MT6873V Dimensity 800, un SoC compatible 5G et gravé en 7 nm. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 Go de stockage interne. Avec cette configuration, le smartphone est très bon en multitâche et capable en jeu vidéo.

Moyen en photo

Pour la photo, le Reno4 Z propose un bloc composé de 4 modules. Le principal est un grand-angle de 48 Mpx (f/1,7). Le second est un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2). Deux objectifs complémentaires servent aux mesures de profondeur (2 Mpx, f/2,4) et à la macrophotographie (2 Mpx, f/2,4). Le module principal offre, de loin, des images globalement bonnes. Mais lorsque l’on zoome ou recadre une zone particulière, on remarque un manque de détails et quelques défauts de netteté. De nuit, malgré une bonne gestion de la luminosité, on perd rapidement des détails et des textures. Le module ultra grand-angle offre des résultats de jour corrects, mais à nouveau, des résultats de nuit plutôt brouillons. Enfin, la caméra frontale, double, avec un capteur principal de 16 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx offre une bonne qualité. De plus, le rendu vidéo en Full HD est propre, tandis que le mode 4K tient la route.

L’Oppo Reno4 Z dispose d’une batterie de 4000 mAh, permettant de tenir une bonne journée. Pour la recharge, le mobile ne dispose que d’une puissance de 18 W, ce qui fait qu’il faut compter une bonne heure pour le recharger.

Enfin, il faut ajouter un petit mot sur l’interface et l’OS. Le Reno4 Z arrive avec Android 10 et ColorOS 7.1, une interface développée par Oppo. Elle est sobre et efficace, agréable à parcourir. Les réglages sont nombreux, tandis qu’on retrouve nombre d’applications préinstallées.

Pour son prix public sur le web de CHF 325.- au moment d’écrire ces lignes, le Oppo Reno4 Z est un bon mobile de moyen de gamme. Il devrait donc intéresser les petits budgets sensibles à la transition vers la 5G, auquel l’appareil se connecte parfaitement.