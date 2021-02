Test – Ys IX : Monstrum Nox

Toujours proposé sous forme de chapitres, l’histoire de ce YS IX : Monstrum Nox nous fait découvrir la ville pénitentiaire de Balduq. Adol et son acolyte de toujours Dogi décident de poursuivre leur aventure et arrivent dans cette ville annexée par l’empire Romun. A peine arrivée, Adol se fait appréhender par l’armée et est rapidement placé en cellule. La cause ? Suite à ces aventures, il est jugé coupable d’activités suspectes contre l’empire. Mais c’est sans compter sur notre aventurier intrépide qui décide de s’échapper de sa prison. Lors de son évasion, Adol fait l’étrange rencontre avec un mystérieux personnage nommé Aprilis qui le transforme en Monstrum, être doté de dons et qui a le pouvoir d’exorciser les monstres. Adol se rend compte alors que la ville est en proie à un mystérieux maléfice et cherche à en connaître la raison. Rapidement, il fait la rencontre de compagnons de route dotés eux aussi de cet étrange pouvoir et doivent repousser les menaces émergentes de la Nuit de Grimwald.

Globalement le titre se veut moins grand et surtout moins varié en termes d’aire de jeu qu’YS 8, mais sa construction est sur la même base que le chapitre précédent. YS IX se démarque cette fois par une progression différente en introduisant des mécaniques de jeu rendant l’exploration plus verticale. En effet, et tout au long de l’aventure, l’introduction de nouveaux personnages permet d’acquérir de nouveau pouvoir et offre ainsi de nouvelle alternative. Par exemple, Adol est doté du don de ” la voie pourpre ” ce qui permet de se téléporter rapidement vers un point, en hauteur généralement. Par la suite, d’autres dons permettent de marcher sur les murs ou de planer. Toutes ces mécaniques offrent de nouvelles perspectives lors de notre aventure en particulier en donjon et pour ceux qui souhaitent découvrir à 100% la carte du jeu et récolter les coffres, et autres collectibles dissimulé un peu partout.

Monstrum Nox se démarque également par une écriture très intéressante. L’histoire se veut déjà plus sombre, plus gothique et offre divers rebondissements tout au long de l’aventure. De plus, chaque personnage ( secondaires ou non ) possède lui aussi une écriture plus travaillée et vient s’imbriquer parfaitement dans l’histoire. Chaque quête annexe et chaque événement développent un peu plus l’univers rendant l’aventure très intéressante. Si en règle générale la série YS offre une écriture agréable, celle-ci semble plus mature.

Notez que si vous possédez une sauvegarde de YS origin ou YS VIII : Lacrimosa Of Dana sur votre système, vous débloquez des bonus lors de votre première partie.

Comme précisé plus YS IX : Monstrum Nox est construit de la même façon que le précédent opus. On retrouve presque les mêmes mécaniques et les mêmes progressions sur certains aspects. Ceux qui ont parcouru YS VIII ne seront pas perdus. En effet, au-delà de l’histoire, de l’aire de jeu et de l’aspect Monstrum, on retrouve notre fameux carnet de bord qu’il faudra remplir qui liste les personnages, les ingrédients, les monstres et offre une vision sur notre progression. Il en va de même pour le menu principal et les raccourcis manette lors de notre parcours du monde.

Mise en place également différemment, on retrouve notre base qui permet de regrouper toute l’équipe mais aussi tous les personnages qui nous prêtent main forte. Le système d’amélioration de nos armes, le tableau des quêtes, la cuisine, les PNJs pour les collectibles ( panorama ) tout y est. S’ajoutent à cela quelques nouveautés comme la collecte de pétales bleu, ou la recherche de diverses inscriptions dissimulées dans toute la ville.

Il en va de même pour le gameplay. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Toujours basé sur une approche A-RPG, le système de combat évolue que très peu par rapport a YS 8. On retrouve le système d’esquive flash et de garde flash toujours aussi important à maîtriser, les différentes capacités propres à chaque personnage, la mécanique de rupture qui permet de jouer avec les faiblesses d’un ennemi et ainsi prendre l’avantage et la capacité extra qui offre une attaque surpuissante également propre à chaque combattant. Les petites nouveautés viennent du mode boost, qui en utilisant la même jauge que celle de l’extra, offre pendant un laps de temps une puissance de combat augmentée, et qu’il est possible de modifier le type d’attaque d’un personnage via des talismans.

Bien que la formule évolue peu par rapport à l’épisode précédent dans sa structure et ses mécaniques, YS IX offre aux fans un A-RPG de qualité avec des combats dynamiques, des affrontements de boss nombreux et tous différents les uns des autres. Par ailleurs, un mode Boss Rush se débloque une fois l’histoire terminée, de quoi relancer le challenge pour les plus téméraires. On regrette tout de même que Falcom garde encore une fois le même moteur graphique ce qui, sans gâcher l’expérience, offre un titre globalement daté techniquement. Vivement que le studio évolue dans ce domaine.

YS IX : Monstrum Nox est entièrement traduit et offre une VOSTF de qualité.