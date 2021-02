Birdie Crush, un jeu de golf fantastique disponible sur mobile !

Partager Facebook

Rejoignez des parties de golf endiablées aux côtés de héros attachants et participez aux divers événements prévus à l’occasion du lancement du jeu !

Com2uS, leader sur le marché mobile mondial, officialise aujourd’hui la sortie internationale du très attendu jeu de golf Birdie Crush. Doté d’un gameplay attrayant et d’une prise en main facile, ce nouveau jeu permettra à des joueurs en France et à travers le monde de s’affronter en 1 contre 1 et en temps réel. Birdie Crush ravira les fans de la petite balle blanche tout autant que les amateurs de jeu mobile.

Le jeu est disponible en 11 langues, dont le français, l’anglais et l’allemand. Il est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store dès maintenant.

Laissez-vous envoûter par la magie du golf

Développé par Com2uS, Birdie Crush est un jeu de golf original dont le gameplay inédit procure aux joueurs le même plaisir qu’une vraie partie de golf. Au programme : compétition et mini-jeux comme la « compétition près du drapeau », un mini-jeu où la finesse du toucher est reine ; ou encore le « match de bienfaisance », qui permet de jouer avec un ami lors de matchs de démonstration plus décontractés. En plus d’un bon coup de poignet, Birdie Crush demande un brin de stratégie, avec un système de progression avancé impliquant d’améliorer son équipement, des clubs aux sacs de golf.