LEGO IDEAS® annonce SONIC MANIA™ GREEN HILL ZONE, une création de fan supersonique !

LEGO Ideas® annonce aujourd’hui l’arrivée sous forme de briques de l’insaisissable mascotte de SEGA, Sonic the Hedgehog™, grâce à un concept proposé par la britannique de 24 ans Viv Grannell. Passionnée par Sonic, Viv a soumis sa création sur la plateforme LEGO Ideas®, une initiative de LEGO qui prend les meilleures idées de sa communauté et fait voter les fans avant d’en lancer la production.

Le design de Viv est inspiré par l’excellent jeu de plateforme sorti en 2017, Sonic Mania™, et met en scène les personnages et environnements emblématiques du célèbre niveau Green Hill Zone. Une fois le design achevé et proposé, il est parvenu à atteindre le prérequis de 10 000 votes des fans de LEGO du monde entier, avant que LEGO Group valide sa mise en production.

Viv Grannell déclare, à propos de sa démarche : “J e m’intéresse au monde de Sonic depuis que je suis née ou presque, et il correspond tellement bien au système LEGO que j’ai passé près d’un an à rallier le soutien suffisant pour que tout cela arrive. 10 000 personnes qui valident mon idée, c’est déjà impressionnant même avec l’aide de mes amis et de ma famille, mais la voir sélectionnée pour entrer en production est le secret le plus excitant que j’ai jamais eu à garder ! ”

Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas® va désormais entrer en phase de développement de produit, en partenariat avec SEGA®. Une fois finalisé, il sera disponible dans le monde entier. À propos de cette collaboration, le Director of Brand Licensing de SEGA® Europe Ltd, Jason Rice, déclare : “ Chez SEGA, nous avons toujours encouragé les fans à contribuer à l’héritage de la licence Sonic au travers de leurs propres créations, et c’est merveilleux de voir que la tradition se poursuit avec le programme LEGO Ideas®. Nous sommes ravis de collaborer avec Viv et LEGO Group, et nous espérons que cela incitera les fans à créer leurs propres expériences Sonic the Hedgehog™ pour les générations à venir .”

Ce projet Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas® est le symbole parfait de l’héritage de Sonic the Hedgehog, qui fête ses 30 ans en juin prochain. Largement inspiré des personnages et éléments de l’univers Classic Sonic, cet ensemble offrira une expérience LEGO sans pareil aux collectionneurs de LEGO comme aux fans du hérisson bleu le plus rapide du monde !

Pour tout savoir sur la plateforme LEGO Ideas et découvrir les autres concepts qui ont été développés en produits, rendez-vous sur http://ideas.lego.com.