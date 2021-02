Loop Hero : l’aventure infinie démarre le 4 mars !

Partager Facebook

Une démo est disponible sur Steam dès maintenant

Loop Hero, le jeu d’aventure sans limite du mystérieux studio Four Quarters et lauréat – contre toute attente – du prestigieux Devolver Digital 2021 Game of the Year Award, lancera sa croisade sans fin le 4 mars prochain sur PC. Les fervents chercheurs de trésors peuvent d’ores et déjà télécharger la démo jouable, avant de logiquement précommander le jeu sur Steam (attention, jeter son argent sur son écran ne fonctionne toujours pas).

Une nouvelle bande-annonce de gameplay a même été consentie par Devolver Digital pour fêter l’événement. Quelle mansuétude !

Le monde de Loop Hero est en proie à une boucle temporelle qui plonge ses habitants dans un chaos sans fin. A l’aide de cartes mystiques, positionnez les ennemis, bâtiments et terrains de jeu au fil de vos différentes expéditions pour reconstituer les souvenirs de votre héros, et rétablir l’équilibre du monde.

“Quoi ? Je croyais que c’était Lube Hero moi” déclare le CFO de Devolver Digital, Fork Parker: “ J’ai peut-être mal estimé le budget marketing, du coup .”

Pour tout savoir sur les secrets de la boucle, et percer l’épais mystère qui entoure le jeu, rendez-vous sur loophero.com !