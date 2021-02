Magic Legends : la Réserve du Planeswalker est disponible !

Partager Facebook

Faites le plein de contenus premium à -50%, accessibles dès la Beta ouverte

Plongez dans le monde intense de Magic: The Gathering avec la Réserve du Planeswalker, un pack de contenus ahurissants pour le monde persistant de Magic: Legends, qui mélange jeu de rôle, action et construction de deck de cartes. Pour 39,99 €, ce bundle offre une large étendue de contenus à -50%, comme une créature-artefact et un artefact puissants et exclusifs, des costumes inédits et de nouvelles apparences pour vos créatures. Tous les éléments seront disponibles au lancement de la Beta ouverte en mars, et resteront en votre possession à la sortie du jeu. L’artefact ne pourra être utilisé qu’après avoir débloqué la fonctionnalité correspondante dans le jeu.

Magic: Legends est un A-RPG free-to-play en ligne à monde persistant de type « hack’n’cast » basé sur Magic: The Gathering , le célèbre jeu de cartes stratégique de Wizards of the Coast. Un mal ancestral œuvre dans l’ombre et les joueurs devront endosser le rôle d’un planeswalker, un puissant mage capable de voyager à travers les mondes, afin de vaincre cette menace. À mesure qu’ils explorent les plans du Multivers, leur collection de sorts s’agrandit pour construire le deck idéal et dominer le chaos dans la gigantesque bataille qui s’annonce.

Développé par Cryptic Studios et publié par Perfect World Entertainment, Magic: Legends sortira sur PC, Xbox One et PlayStation®4 dans le courant de l’année 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PlayMagicLegends.com.