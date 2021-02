SEGA célèbre le Puyo Day avec une toute nouvelle mise à jour pour Puyo Puyo Tetris 2 !

Partager Facebook

DAY AINSI QUE LE 30ÈME ANNIVERSAIRE DE PUYO PUYO AVEC DE NOUVEAUX CONTENUS GRATUITS POUR PUYOPUYO™ TETRIS® 2!

Tandis que Puyo Puyo marque son trentième anniversaire et célèbre le Puyo Day, SEGA annonce la sortie de la seconde mise à jour gratuite de PuyoPuyoTetris 2. Pour rappel, le jeu estdisponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch !

Tous ces contenus seront disponibles dès que les joueurs téléchargeront la mise à jour.

Ce nouveau patch ajoute de tout nouveaux personnages, la possibilité de jouer jusqu’à quatre joueurs en ligne pour le mode Challenge, de nouvelles pistes musicales et bien plus encore.

Quatre nouveaux personnages jouables : Serilly , une sirène timide qui possède des aptitudes lui conférant des bonus et des malus ; Rafisol , un être mystérieux originaire d’un monde inconnu et qui cache un pouvoir hideux lui permettant, entre autre, de changer la forme des Tetriminos en votre possession ; Klug le possédé est un esprit diabolique qui a pris possession du corps de Klug et dont l’une de ses aptitudes consiste à lancer l’attaque T-Spin; Enfin, Yu & Rei , des jumeaux fantômes espiègles et vifs, ont la capacité de supprimer jusqu’à 32 pièces de Puyos arrivants.

Six modes Challenge en ligne : Anciennement uniquement jouables en mode hors-ligne et solo, les six modes Challenge peuvent désormais être joués jusqu'à quatre en ligne et hors ligne.

: Anciennement uniquement jouables en mode hors-ligne et solo, les six modes Challenge peuvent désormais être joués jusqu’à quatre en ligne et hors ligne. Fonctionnalité des paramètres d’accessibilité visuelle : Le jeu propose désormais des paramètres d’accessibilité présents à l’origine dans Puyo Puyo Champions afin de soutenir les handicaps visuels liés aux couleurs.

De nouvelles pistes musicales : Profitez de trois nouvelles pistes musicales des anciens opus de Puyo Puyo, y compris Puyo Puyo Chronicle.

: Profitez de trois nouvelles pistes musicales des anciens opus de Puyo Puyo, y compris Puyo Puyo Chronicle. De nouveaux avatars : Vingt nouvelles têtes, donnant ainsi encore plus d’options pour que les joueurs puissent personnaliser leur profil.

Puyo Puyo Tetris 2 est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu arrivera également sur Steam à partir du 23 mars 2021.