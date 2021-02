Skyforge est désormais disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

La quête pour l’immortalité débute dès aujourd’hui sur Nintendo Switch avec le lancement du MMO de science-fiction de MY.GAMES

MY.GAMES et Allods Team, éditeur et développeur respectifs de Skyforge, sont fiers d’annoncer que leur MMO de science-fiction est désormais disponible sur Nintendo Switch. Les possesseurs de la machine de Nintendo peuvent dès aujourd’hui incarner un Immortel doté de puissants pouvoirs magiques et divins, et partir à la découverte d’environnements fantastiques pour défendre la planète Aelion. Pour célébrer ce lancement, les joueurs qui se connecteront à Skyforge et complèteront le tutoriel avant le 5 mars prochain recevront des cadeaux exclusifs. Une bande-annonce de lancement est désormais disponible sur YouTube.

Skyforge propose des centaines d’heures de jeu pleines d’action et d’histoires légendaires qui n’attendent que d’être vécues. Grâce à ses 18 classes de personnages, Skyforge offre aux joueurs un large éventail de styles de jeu. Ils peuvent ainsi repousser les ténèbres avec le Lumancien, jouer des riffs mortels avec le Décibel, faire parler la poudre avec l’Artilleur, ou encore enflammer Aelion avec le Feurioso. Chaque classe possède son propre système de combat intuitif et ses propres capacités.

Jusqu’au 5 mars 2021, les joueurs recevront des cadeaux exclusifs en complétant le tutoriel de Skyforge sur Nintendo Switch : la tenue de guerrier cybernétique, le halo des vœux, le regard divin lumineux (disponible en deux couleurs différentes), les ailes des vœux, ainsi que deux tatouages divins (disponibles en huit couleurs différentes).

Celles et ceux qui souhaitent entamer leur aventure avec davantage de contenu peuvent faire l’acquisition du Lot de Démarrage, du Lot Deluxe ou encore du Lot Ultime sur le Nintendo eShop. Ils sont remplis d’objets exclusifs tels que des armes légendaires, des classes déverrouillées, des titres de fondateur et des objets d’apparat ne pouvant être obtenus par aucun autre moyen. Ils contiennent par exemple le Glisseur Stormbringer TX-600 et les Ailes Indicatif NX, aux couleurs néons inspirées par les Joy-Con de la Nintendo Switch.

La version Nintendo Switch de Skyforge est désormais disponible gratuitement en téléchargement sur le Nintendo eShop.