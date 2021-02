Overwatch : les événements du nouvel an lunaire ont débuté

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un nouveau mode de jeu, des défis hebdomadaires, et de tous nouveaux objets ornementaux

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui le lancement des festivités du nouvel an lunaire dans Overwatch sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour célébrer l’année du bœuf comme il se doit, les joueurs vont pouvoir participer à un nouveau mode de jeu, relever des défis hebdomadaires et remporter des objets ornementaux thématiques. Les festivités du nouvel an lunaire d’Overwatch dureront jusqu’au 25 février prochain.

Dans le nouveau mode de jeu Chasseur de Primes, le joueur qui effectue la première élimination de la partie devient la cible. Tous les autres joueurs deviennent chasseurs de primes. Une fois la cible éliminée, celui qui a porté le coup de grâce prend sa place, et ainsi de suite. Ce mode de jeu continuera d’apparaitre régulièrement dans l’Arcade après le nouvel an lunaire.

Les défis hebdomadaires sont de retour pour le nouvel an lunaire et vont permettre de déverrouiller des récompenses à durée limitée en remportant neuf parties chaque semaine. Parmi ces récompenses, les joueurs pourront retrouver des icônes, des tags et des modèles épiques ! La première semaine, les joueurs pourront débloquer Baptiste secouriste de terre cuite, puis McCree Xiake lors de la seconde semaine, pour finir avec Faucheur garde impérial lors de la troisième et ultime semaine.

De nouveaux objets ornementaux font leur apparition à commencer par plusieurs icônes de joueurs et des tags, mais aussi trois modèles épiques, sans oublier cinq modèles légendaires : Orisa démon taureau, Ashe chasseuse de tigres, Bastion feu du dragon, Écho kkachi et Fatale serpent pâle.