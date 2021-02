Razer dévoile le Thunderbolt 4 Dock Chroma

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

RAZER ANNONCE UNE TOUTE NOUVELLE STATION THUNDERBOLT™ 4 APPORTANT UNE CONNECTIVITÉ ÉTENDUE À TOUS LES BUREAUX

Razer lance la nouvelle station Thunderbolt™ 4 et un nouveau support pour ordinateur portable, tous deux dotés des dernières options de connectivités et du Razer Chroma RGB.

RAZER THUNDERBOLT™ 4 DOCK CHROMA

Le tout nouveau Razer Thunderbolt™ 4 Dock Chroma a été conçu pour étendre les connectivités du bureau et permettre aux utilisateurs d’en faire plus – que ce soit sur un ordinateur portable ou de bureau, Windows ou Mac. Il est doté des dernières normes en matière de connectivité, incluant un lecteur de carte UHS-II SD pour rapidement transférer des images d’une caméra, un port Ethernet pour une connexion internet rapide et stable, 3 ports USB Type-A pour connecter d’anciens appareils, et 4 ports USB Type-C Thunderbolt™ 4 pour connecter tout le reste.

Les ports activés par Thunderbolt™ 4 améliorent considérablement les possibilités des utilisateurs. Avec une bande passante de 40Gbps, la station d’accueil peut accueillir jusqu’à 2 moniteurs 4K ou un moniteur 8K, un SSD externe ultra rapide pour améliorer son stockage, et fournit une puissance allant jusqu’à 90W pour maintenir les appareils externes chargés.

Alors qu’il est préférable de laisser les autres stations à l’abri des regards, le Razer Thunderbolt™ 4 Dock Chroma a été conçu comme une pièce maitresse des setup – avec son design minimaliste et sa finition en aluminium noir mat, les utilisateurs souhaiteront le garder à l’avant et au centre de leur bureau. Dans un monde d’appareils gris terne, le hub donne vie à chaque espace de bureau grâce à une bande d’éclairage Razer Chroma RGB qui court sous le hub et qui peut être personnalisée pour s’harmoniser avec l’une des 16.8 millions de couleurs disponibles dans Razer Synapse 3.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.razer.com/dock .

RAZER LAPTOP STAND CHROMA V2

Le support de PC Razer Laptop Stand Chroma V2 est le compagnon parfait pour les utilisateurs Mac1 ou Windows qui ont besoin de quelques ports supplémentaires pour une installation simple sur leur ordinateur portable. Le support en aluminium noir mat offre une solution plug-and-play simple, utilisant une seule connexion USB Type-C qui permet aux utilisateurs d’accéder à un hub de connections à l’arrière du support, incluant HDMI, USB Type-A, USB Type-C, et un port d’alimentation USB Type-C dédié pour maintenir les ordinateurs portables chargés pendant l’utilisation. Les utilisateurs souhaitant ajouter une touche personnelle à leur espace peuvent modifier chacune des lumières RGB adressables par l’une des 16.8 millions de couleurs disponibles dans Razer Synapse 3.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.razer.com/standv2 .

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Razer Thunderbolt™ 4 Dock Chroma est disponible en précommande dès aujourd’hui pour 2 semaines sur Razer.com et RazerStore au prix de 329,99€ MSRP, et chez les revendeurs agréés plus tard.

Le Razer Laptop Stand V2 Chroma est disponible dès aujourd’hui au prix de 129,99 € MSRP sur Razer.com et dans les magasins RazerStore exclusivement pour 2 semaines, et plus tard chez les revendeurs agréés.