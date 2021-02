Windjammers 2 : Mode arcade, démo, le plein d’informations

Partager Facebook

Téléchargez la nouvelle démo du Steam Festival pour goûter au nouveau Netcode, largement demandé par la communauté.

L’éditeur et développeur Dotemu (Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap) offre un aperçu du Mode Arcade de Windjammers 2, et confirme le retour sur le terrain du dynamique britannique Steve Miller dans une nouvelle bande-annonce de gameplay vitaminée.

Le Mode Arcade de Windjammers 2 est le théâtre d’affrontements solo titanesques, avec une suite de matchs relevés contre l’intelligence artificielle en plus de défis optionnels supplémentaires qui récompensent votre capacité à adapter votre style de jeu à la volée. Les bonnes performances octroient des crédits, qui peuvent vous permettre de continuer un tournoi en cas de défaite. Le Mode Arcade est le point de départ idéal pour les débutants qui veulent s’initier aux joies du frisbee de compétition, et ajoute de la profondeur à l’univers en offrant à chaque personnage une fin dédiée qui vient célébrer sa progression dans la ligue et la domination de ses rivaux. Découvrez tous les détails du Mode Arcade dans cette bande-annonce :

Cette vidéo est également l’occasion de confirmer le retour de Steve Miller, le lanceur de disques agile et puissant aux performances équilibrées idéales pour les nouveaux venus et vétérans de Windjammers. Si la portée des coups de Steve figure parmi les plus faibles du roster, sa vélocité gracieuse et sa capacité à enchaîner les contre et les trajectoires courbes piégeuses en font un personnage particulièrement dangereux.

Grâce aux retours précieux et avisés de la communauté Windjammers, Dotemu est heureux de confirmer l’implémentation d’un code réseau rollback pour Windjammers 2 . Cette technique est souvent considérée comme la meilleure façon d’offrir l’expérience en ligne la plus fluide, et elle s’avère très adaptée à la précision et la nervosité du gameplay de Windjammers. Les joueurs peuvent en faire l’expérience dès maintenant avec la nouvelle démo jouable, publiée dans le cadre du Steam Game Festival et disponible jusqu’au 9 février.

L’approche radicale du gameplay et le rythme enlevé des joutes de Windjammers 2 sont un parfait moyen de s’évader un peu, et se vautrer dans le sable chaud. Les mécaniques de base sont accessibles mais demandent de la pratique pour être parfaitement maîtrisées : voilà le terreau fertile pour de fiévreuses nuits de rivalité entre potes, ou d’opposition féroce contre d’illustres inconnus venus du monde entier déterminés à vous mettre la tête dans le sable en tournoi. La fluidité exceptionnelle des animations 2D dessinées à la main et l’énergie débordante du gameplay de Windjammers 2 offrent un spectacle de tous les instants, aussi passionnant à regarder qu’à jouer.

Retrouvez toutes les informations relatives à Windjammers 2 sur www.flyingpowerdisc.com ou sur Twitter, @Dotemu et @Windjammers.