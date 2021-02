Gods Will Fall présente sa feuille de route

Deep Silver révèle les détails concernant les futurs DLC de Gods Will Fall. Trois seront payants et le DLC Dolmen Depths sera, quant à lui, gratuit.

Disponible au cours du deuxième et du troisième trimestre de cette année, chaque DLC inclura un niveau entier ainsi qu’un nouveau dieu à rencontrer. Les joueurs pourront également s’équiper de tout nouveaux objets et acquerront non seulement de nouvelles compétences mais également des cosmétiques supplémentaires pour leurs guerriers. Une nouvelle classe d’arme sera comprise dans chacun des deux premiers DLC. Il y aura également de nouveaux éléments qui s’ajouteront à l’Overworld. Le jeu se mettra à jour automatiquement pour ceux qui possèdent la Valiant Edition.

De plus, Dolmen Depths sera totalement gratuit pour tous grâce au patch à venir au deuxième trimestre. Plongez dans le mystérieux monde souterrain des Dolmens et combattez pour ramener dans votre groupe un guerrier perdu depuis longtemps dans l’au-delà. Les joueurs découvriront ainsi de tout nouveaux environnements pour les donjons ainsi que de nouveaux ennemis. À vous de garder les morts à leur place.

Gods Will Fall est disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, PC et Stadia.

Pour plus d’informations sur Gods Will Fall, rendez-vous sur :

Website: GodsWillFall.com Twitter: Twitter.com/Gods_Will_Fall

Facebook: Facebook.com/GodsWillFallGame