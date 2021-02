The King of Fighters 2002 Unlimited Match est désormais disponible sur PlayStation 4

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SNK Corporation annonce aujourd’hui que The King of Fighters 2002 Unlimited Match (KOF 2002 UM) est désormais disponible sur PlayStation®4 au prix de 14,99 €. Une édition physique sortira également au printemps. Lancée à l’origine en 2009, cette version augmentée du jeu acclamé KOF 2002 débarque sur PlayStation®4 avec son roster de 66 personnages jouables, ses améliorations graphiques et ses capacités remodelées. Les modes en ligne sont désormais plus fluides grâce à l’ajout du netcode rollback.

KOF 2002 UM inclut à présent le netcode rollback qui réduit grandement les lags durant les matchs en ligne. Les joueurs peuvent en modifier les paramètres afin d’améliorer leur expérience de jeu. Ils profiteront ainsi pleinement des deux modes en ligne, qui leur proposent de jouer en partie classée ou d’effectuer leurs propres réglages de matchs VS. KOF 2002 UM comprend également des fonctionnalités qui permettent aux joueurs d’étudier leurs matchs afin de progresser, dont la possibilité de revoir ses dix derniers matchs en ligne, un compteur victoires / défaites et des temps de pause.

Le roster de KOF 2002 UM est le plus imposant de l’histoire de la série avec un total de 66 personnages jouables, dont l’exclusif Nameless. De nombreuses attaques et attaques spéciales ont été créées pour ce titre, en complément d’anciennes attaques de la franchise. Tous les Desperation Moves peuvent être annulés à n’importe quel moment par le biais du MAX Mode. Les attaques ultimes MAX 2 sont quant à elle plus faciles à mettre en œuvre.