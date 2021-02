La nouvelle mise à jour du ZV-1 permet de faire du livestreaming avec une grande qualité audio et vidéo

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony annonce dès aujourd’hui une nouvelle mise à jour gratuite de son appareil Vlog ZV-1 qui permet à ses utilisateurs de l’utiliser simplement pour du livestreaming, avec une qualité audio et vidéo supérieure, en connectant directement l’appareil à un PC[i].

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent facilement connecter le ZV-1 à un PC via un câble USB[ii] tout en bénéficiant d’une qualité vidéo supérieure et d’un son optimal et clair délivré par son micro intégré, pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour des livestreaming depuis les plateformes des réseaux sociaux ou pour des conférences vidéo.

Récemment, la demande de livestreaming a augmenté, avec de plus en plus d’attente en ce qui concerne la qualité audio et vidéo. Cette mise à jour logiciel permet aux utilisateurs de bénéficier de tous les avantages offerts par le ZV-1 en termes de qualité vidéo et des excellentes capacités audio, en utilisant la compatibilité UVC/UAC[iii] de celui-ci, pour du livestreaming, des conférences vidéo et bien plus. Cette capacité sera également bientôt intégrée à d’autres appareils compatibles.

Cette mise à jour logiciel est disponible dès à présent et peut être téléchargée depuis ces liens :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.sony.ch/fr/electronics/appareils-photo-cyber-shot-compacts/zv-1

—————————-

[i] Windows10, Windows8.1/macOS 10.13-10.15, macOS 11.0/Android.

[ii] Micro USB Type-B.

[iii] UVC est un standard pour communiquer principalement avec le câble USB des appareils vidéo et caméras web et qui permet le transfert des JPEG animés et données YUV (non compressées). UAC est un standard pour le transfert audio des sources digitales. Ses spécifications sont compatibles avec les standards USB vous permettant d’écouter le son sur l’appareil connecté sans avoir recours à un driver.