BlizzConline : le programme des événements est disponible

Deux jours de convention en ligne dédiés aux jeux de Blizzard Entertainment et à leur communauté

Blizzard Entertainment dévoile aujourd’hui le programme des événements de la BlizzConline. La convention se déroulera les 19 et 20 février prochains, et le coup d’envoi sera donné par une cérémonie d’ouverture le vendredi à 23h00, heure française. Ceux et celles qui souhaitent suivre l’événement pourront le faire gratuitement à cette adresse.

Pendant toute la durée de l’événement, six canaux seront disponibles et permettront aux spectateurs de choisir le flux qui les intéresse. Quatre seront dédiés à World of Warcraft, Hearthstone, Diablo et Overwatch. Un autre sera réservé à l’actualité des jeux de stratégie de Blizzard Entertainment : StarCraft, Warcraft III: Reforged et Heroes of the Storm. Un dernier canal principal proposera une sélection de conférences diffusées sur les autres flux. Des segments seront archivés et proposés à la demande pour ceux et celles qui auraient manqué l’évènement en direct.

Pendant la BlizzConline, les spectateurs pourront découvrir divers segments dédiés à de nombreux sujets comme les coulisses d’Overwatch 2, ou encore les prochaines nouveautés de World of Warcraft et de la licence Diablo. Une aventure organisée par Critical Role viendra clore la convention : un groupe de guerriers enquêtera sur des rumeurs qui évoquent un mal antique sous les ruines de la vieille Tristram…