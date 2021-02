Hearthstone : de nouvelles cartes et un nouveau mode de jeu

Partager Facebook

Hearthstone : de nouvelles cartes gratuites pour l’ensemble des joueurs et un nouveau mode pour redécouvrir le jeu comme à son lancement

Le format Classique permettra aux joueurs de créer des decks avec les 240 cartes d’origine de Hearthstone, comme à la sortie du jeu en 2014

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine de deux nouveautés majeures pour Hearthstone. En effet, en plus de la rotation d’ensemble qui arrivera avec la prochaine extension, le nouvel ensemble fondamental fera son apparition en jeu, et les anciens ensembles de base et classique passeront au format Libre.

Présentation de l’ensemble fondamental

Après la rotation d’ensemble de cette année, le mode Standard inclura les ensembles de l’année du Phénix – à savoir Les Cendres de l’Outreterre, L’Académie Scholomance, Folle journée à Sombrelune, et le mini-set des courses de Sombrelune – mais également la nouvelle extension, et le nouvel ensemble fondamental.

L’ensemble fondamental sera gratuit pour tous les joueurs et remplacera les cartes de base et classiques du mode Standard. Avec une sélection de 235 cartes, ce nouvel ensemble permettra à tous types de joueurs de disposer d’une collection récente de cartes de départ, et promet de rendre Hearthstone encore plus accessible aux nouveaux venus. Certaines cartes de l’ensemble fondamental seront issues d’ensembles précédents, d’autres seront des versions revisitées de cartes populaires, et 29 d’entre elles seront entièrement nouvelles.

Comme pour l’ensemble de base, les cartes de l’ensemble fondamental seront débloquées en montant de niveau avec chaque classe, et les joueurs recevront les cartes automatiquement selon leur avancée lors de leur première connexion après la rotation.

Présentation du format Classique

Le format Classique arrivera lui aussi avec la rotation d’ensemble. Ce format permettra aux joueurs de fabriquer des decks et de se lancer dans des parties avec les 240 cartes de Hearthstone d’origine, telles qu’elles étaient au lancement du jeu, en 2014.

Le format Classique disposera de systèmes de récompenses, de rangs et de saisons similaires aux formats Standard et Libre, mais aussi de son propre groupe d’association.

Avec le déploiement du format Classique, le nombre de decks sera augmenté de 18 à 27.

Pour en savoir plus sur ces nouveautés, rendez-vous sur le site officiel de Hearthstone.